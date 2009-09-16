عیدی امسال کارگران : حداقل 527 هزار تومان - حداکثر 790 هزار تومان

محمد پارسا در گفتگو با مهر در خصوص نحوه تعیین و میزان عیدی کارگران برای پایان سال 88، گفت: بر اساس قانون کار، کارگران باید حداقل 2 ماه و حداکثر 3 ماه حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار را به عنوان عیدی از کارفرمایان و واحدهای تولید دریافت کنند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: بر این اساس، کارگران باید در ماههای پایانی سالجاری حداقل 5 میلیون و 270 هزار و 400 ریال و حداکثر 7 میلیون و 900 هزار ریال عیدی دریافت کنند.

قانون اول: عیدی با نظر کارفرما

پارسا در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه در هر سال مشاهده می شود که در بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به کارگران عیدی پرداخت نمی شود و اگر هم چیزی پرداخت شود بر اساس نظر و تمایل کارفرما صورت می گیرد.

وی افزود: بدیهی است در این حالت کارفرما با توجه به منافع خود هر چقدر که بخواهد به کارگر می پردازد به نحوی که در بسیاری از موارد کارگران تا 50 درصد عیدی مصوب قانون و شورای عالی کار را نیز نمی گیرند.

این مقام مسئول در حوزه کارگری تصریح کرد: به دلیل عدم نظارت دقیق و اجرای قانون کار، برخی کارفرمایان از ابتدا برگ تسویه پایان کار و قرارداد همکاری را به دست کارگر می دهند و تعهد می گیرند که وی از کارفرما و یا واحد تولیدی هیچ طلبی ندارد.

به گفته پارسا اگر حداقل دستمزد سالجاری بر اساس بند ب صورتجلسه پایان سال گذشته شورای عالی کار که به امضای نمایندگان کارگری نیز نرسید، افزایش یابد میزان عیدی پایان سال نیز به همان نسبت باید افزایش داده شود.

قانون دوم:عیدی بر اساس قانون کار

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه کارفرمایان مکلف هستند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

بدیهی است مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند، ضمناً بر اساس تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند. در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبلغ فوق پرداخت می کنند برابر تبصره 2 ماده واحده فوق، عرف کارگاه معتبر است.

برای عیدی سالجاری کارگران مساله جدیدی نیز به وجود آمده است به نحوی که اگر کارگران بتوانند افزایش سبد هزینه های خانوار را برای نیمه دوم سالجاری ثابت کنند و بانک مرکزی نیز نرخ تورم واقعی را بدون اعلام رقم نقطه به نقطه اعلام کند، علاوه بر افزایش حداقل 5 درصدی حقوق پایه، میزان عیدی نیز برهمان اساس افزایش خواهد یافت.