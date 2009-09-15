10 درصد بنگاه های زودبازده در مازندران غیرقابل شناسایی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه بعداز ظهر سه شنبه در جلسه طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده اظهار داشت: عدم شناسایی واحدهای وام گیرنده نشان از میزان انحراف طرح تسهیلات بنگاه های زودبازده است.

وی با تاکید بر تسریع در شناسایی صاحبان و مکان این طرحها افزود: از حدود شش هزار و 262 طرح معرفی شده از به ستاد طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده 691 طرح تاکنون شناسایی نشده است.

فرزانه بیان کرد: 50 درصد طرحهای شناسایی نشده در ساری مستقر هستند که عدم شناسایی این واحدهای می تواند از کم کاری ستاد مرکز استان نیز باشد که باید از دستگاه ها و مجری طرح بررسی شود.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران عدم شناسایی بنگاه های وام گیرنده را غیر قابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: بانک ارئه دهنده تسهیلات و دستگاه اجرایی متولی باید در این خصوص پاسخگو باشند.

به گفته وی، طرحهایی که بیش از 10 میلیون تومان از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده تسهیلات اخذ کردند تمام شماری می شوند و واگذاری این تسهیلات بدون بازدید کارشناس امکان پذیر نیست.