داود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : ما در این دیدار خانگی قبل از هرچیز بدنبال سه امتیاز هستیم و تلاش می کنیم تا امتیاز حساس این مسابقه را که می تواند ما را به صدر جدول هم برساند ، کسب کنیم.

مهابادی تصریح کرد : از تراکتورسازی، کادر فنی و بازیکنان این تیم شناخت کامل دارم و تصورمی کنم با ارائه یک بازی هدفمند و حساب شده پیروزی و کسب سه امتیاز ارزشمند این مسابقه دور از دسترس نیست.

سرمربی مقاومت سپاسی در خصوص دیدار اخیر تراکتورسازی مقابل استقلال یادآورشد: هنوز فیلم این مسابقه را ندیده ام اما با مرور چند باره این دیدار تاکتیک مناسب برای بازی روز یکشنبه را اتخاذ خواهم کرد. هرچند با توجه به اینکه در خانه از تیم تراکتورسازی پذیرایی خواهیم کرد، باید شیوه ای هجومی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با اشاره به غیبت دو بازیکن تیمش در دیدار برابر تراکتورسازی اظهار داشت : در این دیدار نیسانی و میثم امیری را بدلیل مصدومیت در اختیار نداریم ولی تلاش خواهیم کرد با ثبات و انسجام تیمی به اهداف تاکتیکی مان دست یابیم.

مهابادی همدلی، تلاش و صمیمت بین بازیکنان را از عوامل موفقیت تیم مقاومت در هفته های آغازین لیگ نهم عنوان کرد و افزود : مقاومت امسال به لطف تدبیر سردار جعفری با کمترین تغییر نسبت به فصل گذشته روبرو بوده و توانسته 75 درصد از ترکیب سال گذشته خود را حفظ کند هرچند امسال بازیکنانی نظیر همامی ، خالقی فر ، عباسی و پورمند از جمع ما جدا شدند ولی شاکله اصلی تیم برای فصل جدید حفظ شد که بخشی از موفقیت های مقاومت مرهون همین حفظ ترکیب بازیکنان فصل گذشته است.

دیدار تیم های فوتبال مقاومت سپاسی شیراز و تراکتورسازی در هفته هفتم لیگ برتر روز یکشنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.