به گزارش خبرنگار مهر، "محمود امنه" بازیکن پیشین تیم فوتبال الاتحاد سوریه و بازیکن شماره 17 تیم ملی این کشور فردا(چهارشنبه) وارد ایران می شود تا برای عقدقرارداد با تیم فوتبال راه آهن شهرری مذاکرات نهایی را انجام دهد.

این بازیکن قرار است فردا در تست پزشکی هم شرکت کند و اگر مشکل خاصی نداشته باشد، در صورت انجام توافقات نهایی، قراردادش را با تیم فوتبال راه آهن منعقد خواهد کرد.

البته ارنی براندتس سرمربی تیم فوتبال راه آهن شهرری هم فیلم بازی‌های این بازیکن را دیده و برای حضور وی در تیمش نظر مثبت داده است.

"محمود امنه" در بازی برگشت ایران برابر سوریه در مرحله نخست مقدماتی جام جهانی به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شد. وی همچنین در ترکیب تیم الاتحاد سوریه در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا هم برابر سپاهان به میدان رفته است.

پس از زیاد شعبو و طارق جبان که در زمان مدیریت محمدحسن انصاریفرد در پرسپولیس به آن تیم آمده بود، بار دیگر این مدیر علاقه خود را به جذب بازیکن سوریه ای نشان داد و قصد دارد یک بازیکن را از این کشور به ترکیب تیم راه آهن اضافه کند.