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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۵۴

قشقاوی در گفتگو با مهر:

جابجایی سفیران طبیعی است/ تغییرات جدید وزارت خارجه سیاسی نیست

جابجایی سفیران طبیعی است/ تغییرات جدید وزارت خارجه سیاسی نیست

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به برخی شایعات در مورد پایان ماموریت 40 سفیر جمهوری اسلامی در خارج از کشور، گفت: جابجایی سفیران یک امر طبیعی است و سه ماه قبل از پایان مدت ماموریت به اطلاع آنان می رسد.

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی اخبار پیرامون عزل ناگهانی بیش از 40 سفیر و سرکنسول در وزارت خارجه گفت: این امر به هیچ وجه تازگی ندارد و یک روال در وزارت خارجه است.

وی افزود: ما همیشه سه ماه قبل از پایان ماموریت نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور، به آنها اعلام می کنیم تا بتوانند برای زندگی شخصی خودشان برنامه ریزی داشته باشند و روند زندگی شان برهم نخورد.

قشقاوی با بیان اینکه مدت ماموریت سفیران و کادر دیپلماتیک در وزارت خارجه، 3 سال است، گفت:این جزو برنامه ریزی های وزارت خارجه است که قبل از اتمام ماموریت سفیران به آنان اطلاع داده شود و چیز عجیب و دور از ذهنی نیست و در همه جای دنیا هم روال است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان این اقدام را بدور از هرگونه شائبه سیاسی معرفی کرد و گفت: کادر دیپلماتیک کشور در هیچ شرایطی خالی نمی ماند و همواره افراد در پست های سازمانی دیپلماتیک وجود دارند و فعالیت سیاست خارجی متوقف نمی شود.

قشقاوی از رسانه ها خواست انتقاداتشان توام با اطلاع دقیق باشد و از گمانه ها زنی های بدور از واقعیت خودداری کنند.

 

کد مطلب 947954

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