جابجایی سفیران طبیعی است/ تغییرات جدید وزارت خارجه سیاسی نیست

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی اخبار پیرامون عزل ناگهانی بیش از 40 سفیر و سرکنسول در وزارت خارجه گفت: این امر به هیچ وجه تازگی ندارد و یک روال در وزارت خارجه است.

وی افزود: ما همیشه سه ماه قبل از پایان ماموریت نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور، به آنها اعلام می کنیم تا بتوانند برای زندگی شخصی خودشان برنامه ریزی داشته باشند و روند زندگی شان برهم نخورد.

قشقاوی با بیان اینکه مدت ماموریت سفیران و کادر دیپلماتیک در وزارت خارجه، 3 سال است، گفت:این جزو برنامه ریزی های وزارت خارجه است که قبل از اتمام ماموریت سفیران به آنان اطلاع داده شود و چیز عجیب و دور از ذهنی نیست و در همه جای دنیا هم روال است.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان این اقدام را بدور از هرگونه شائبه سیاسی معرفی کرد و گفت: کادر دیپلماتیک کشور در هیچ شرایطی خالی نمی ماند و همواره افراد در پست های سازمانی دیپلماتیک وجود دارند و فعالیت سیاست خارجی متوقف نمی شود.

قشقاوی از رسانه ها خواست انتقاداتشان توام با اطلاع دقیق باشد و از گمانه ها زنی های بدور از واقعیت خودداری کنند.