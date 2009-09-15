انتخاب اولیه 11 فیلم ایرانی برای حضور در رقابت اسکار 2010

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت مسئول برای معرفی فیلم برگزیده ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی اسکار با حضور کمال تبریزی، ایرج تقی‌پور، محمد داودی، مرتضی رزاق کریمی، سیدجمال ساداتیان، کیانوش عیاری، علی معلم و امیر اسفندیاری فعالیت خود را از هفته گذشته آغاز کرده است.

اسفندیاری سخنگوی هیئت ضمن اعلام آغاز فعالیت رسمی برای معرفی فیلم ایرانی در رقابت اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان گفت: طبق معمول سال‌های قبل با تعامل بنیاد سینمایی فارابی و خانه سینما، هیئت معرفی فیلم برگزیده ایرانی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی با تشکیل جلسه، بحث‌ها و بررسی‌های ابتدایی و بازبینی برخی فیلم‌ها فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: در مراحل اولیه بازخوانی مقررات و مباحثی درباره معیارهای این هیئت برای انتخاب فیلم ایرانی مطرح و بعد 44 فیلم ایرانی که به تایید اداره کل نظارت و ارزشیابی در فاصله 9 مهر 87 تا هشتم مهر 88 یک هفته در ایران به اکران درآمده‌اند، انجام شد. بر اساس این مباحث، هیئت به فهرست یازده فیلم برای بررسی‌های بیشتر رسید.

این فیلم‌ها به ترتیب الفبا عبارتند از "آتش سبز" محمدرضا اصلانی، "بی‌پولی" حمید نعمت‌الله، "بیست" عبدالرضا کاهانی، "پستچی سه بار در نمی‌زند" حسن فتحی، "تردید" واروژ کریم‌مسیحی، "درباره الی" اصغر فرهادی، "خاک‌آشنا" بهمن فرمان‌آرا، "سوپراستار" تهمینه میلانی، "سه زن" منیژه حکمت، "کنعان" مانی حقیقی و "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی.