رایزنی با مجلس برای ساماندهی قراردادهای موقت

محمد پارسا در گفتگو با مهر در خصوص طرح ساماندهی قراردادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، گفت: متاسفانه با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس عنوان می کنند که خود از طبقه کارگر هستند و منافع کارگران برای آنها مهم است، با طرح ساماندهی قراردادهای موقت برای رفع دغدغه های کارگران مخالفت کرده اند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اظهار داشت: با توجه به حساس بودن طرح ساماندهی قراردادهای موقت و نیاز مبرم جامعه کارگری به اصلاح قراردادهای موقت، مجلس بررسی یک فوریتی طرح را رد کرد.

وی در ادامه بیان داشت: در دوسال اخیر ما به دنبال حل دو مسئله اصلی در مورد جامعه کارگری بودیم به نحوی که خواستار حل ریشه ای مشکلاتی نظیر قراردادهای موقت شده ایم.

هر چه خواستیم نشد،هر چه نخواستیم شد!

پارسا با بیان اینکه خواست کارگران حل مشکلات اساسی آنان است، افزود: ما خواستار رفع مشکلاتمان در کارگاه و واحدهای تولیدی هستیم به نحوی که شرکتهای پیمانکاری نیز جزء دوم درخواست ما بوده ولی متاسفانه در دوره قبل وزارت کار هر آنچه که کارگران نخواستند شد و هر آنچه که بر آن اصرار داشتند منتج به نتیجه نشد.

این مقام مسئول در بخش کارگری تصریح کرد: کارگران دغدغه هایی را در ذهن دارند که دولت و مقامات مسئول از جمله وزارت کار موظف به رفع آن هستند، البته رفع مشکلات ما نباید مانند ایجاد اشتغال از طریق بنگاههای کوچک زودبازده باشد که بیشتر اشتغال موقتی را مدنظر قرار می دهد.

وزارت کار: قرارداد رایانه ای می شود

به گفته پارسا در دوره فعالیت سید محمد جهرمی وزیر سابق کار، با وجود شعارهای وی مبنی بر رایانه ای شدن قراردادها و پیگیری قانونی در مورد کارفرمایان متخلف، عملا ساماندهی قراردادهای موقت به جایی نرسید.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه ما پیشنهاد داده بودیم که اجرای قراردادهای کار و ساماندهی آن را در قالب کارگروهی دنبال شود تا اگر در انعقاد قرارداد بین نیروی کار و کارفرما خللی مبنی بر عدم انعقاد قرارداد و یا عدم ارسال نسخه ای به ادارات کار پیش آمد، روشن شود تا امکان پیگیری داشته باشد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان داشت: در ادامه پیگیری ها بحث به شورای عالی کار رسید و در آنجا نیز دولت پیشنهاد کرد کارگران بالای 10 سال سابقه کار مشمول قرارداد رسمی شوند.

رایزنی با مجلس/ شعارهای دولت

پارسا تاکید کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس به این طرح مهم رای ندادند، ولی قرار است بعد از ماه مبارک رمضان با نمایندگان و رئیس مجلس رایزنی و هماهنگی شود تا طرح دوباره در جریان بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در اردیبهشت ماه سالجاری از رئیس جمهور درخواست کردیم تا وضعیت دریافت سهام عدالت کارگران را ساماندهی کند که متاسفانه علیرغم قول مساعد وی، این مسئله به نحو شایسته دنبال نشده است.

این مقام مسئول کارگری خواستار روشن شدن وضعیت سهام عدالت کارگران، زمان واگذاری و نحوه آن از دولت شد و افزود: متاسفانه هنوز روشن نیست که کارگران در کدام یک از دهکهای اجتماعی قرار می گیرند.

پارسا در پایان سخنانش یادآور شد: شعار دولت در مقطعی حذف شرکتهای واسطه ای و پیمانکاری نیروی انسانی بوده است ولی آنچه که اتفاق افتاد محقق نشدن شعارهای دولت و رفع نشدن مشکلات آنان است که در این زمینه ناامنی شغلی و دستمزدهای پائین را نیز باید به آن افزود.