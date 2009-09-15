مجمع فوق العاده فولاد مبارکه / هیئت مدیره خصوصی در انتظار فولاد مبارکه

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال درخواستهای پیاپی سهامداران فولادمبارکه اصفهان برای برگزاری مجمع فوق العاده جهت تعیین اعضای جدید هیئت مدیره این شرکت در چند ماه اخیر، این مجمع فردا صبح در اصفهان برگزار خواهد شد.

اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر در اصفهان نشان می دهد برخلاف سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، تلاشهایی از سوی برخی دستگاههای اجرایی برای تشویق سهامداران دارای سهام عدالت این شرکت برای عدم حضور در این مجمع به منظور دولتی باقی ماندن اعضای هیئت مدیره آغاز شده است.

از سوی دیگر گفته می شود اعضای دولتی هیئت مدیره فولاد مبارکه اصفهان ظاهرا قصد ندارند در مجمع فوق العاده فردا شرکت کنند تا این مجمع از حد نصاب لازم بیفتد.

به هر حال باید به انتظار فردا نشست و دید سرانجام اعضای هیئت مدیره فولاد مبارکه اصفهان خصوصی می شود یا همچنان با محوریت مدیران دولتی اداره خواهد شد.

در حال حاضر 20 درصد سهام فولاد مبارکه اصفهان در اختیار دولت، 30 درصد سهام عدالت و مابقی در اختیار سایر اشخاص حقیقی و حقوقی است.