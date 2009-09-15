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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۲۳

سومین سفر معاون اوباما به بغداد/ مذاکرات دو روزه با مقامهای عراقی

سومین سفر معاون اوباما به بغداد/ مذاکرات دو روزه با مقامهای عراقی

معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار و گفتگو با مقامهای عراقی وارد بغداد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "جوزف بایدن" معاون اول "باراک اوباما" به منظور بررسی اوضاع داخلی عراق و رایزنی با دولت این کشور وارد بغداد شده و مورد استقبال مقامهای این کشور قرار گرفت.

بر این اساس بایدن در این سفر دو روزه با "جلال طالبانی" رئیس جمهوری، "نوری المالکی" نخست وزیر و "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان عراق دیدار خواهد کرد.

وی همچنین قصد دارد با فرماندهان نیروهای نظامی آمریکا در عراق دیدار کرده و از اوضاع امنیتی شهرهای این کشور با خبر شود. بنا بر اطلاعیه ای که کاخ سفید در این رابطه منتشر کرده سفر بایدن در راستای تعهد آمریکا به آینده عراق و وحدت ملی این کشور انجام شده است.

گفتنی است این سومین سفر معاون اول رئیس جمهوری آمریکا به عراق طی یک سال گذشته است. وی پیشتر در ماههای ژانویه و جولای سال جاری به عراق رفته است.

کد مطلب 948002

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