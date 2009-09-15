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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۲۹

شورای اطلاع رسانی دولت:

حماسه‌ روز قدس مسیر مبارزه بی‌امان مردم فلسطین را توفنده ساخت

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با صدور بیانیه ای از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این بیانیه چنین آمده است: حماسه‌ روز قدس یادآور فریاد رعدآسای امام راحل «ره» است که همچون صاعقه بر سر سفاکان صهیونیست فرود آمده و پژواک آن در جهان به ویژه درکشورهای اسلامی طنین افکن شد و مسیر مبارزه بی‌امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخت.

حضرت امام خمینی (ره) معتقد بودند انقلاب اسلامی ما در بیداری ملت فلسطین نقش بی‌بدیلی داشته و راهبرد عزتمندی را در مبارزه با رژیم صهیونیستی درمقابل ملت فلسطین قرار داده است و بر این اساس است که روز قدس همواره نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسلام در مقابل نمادهای کفر و استکبار دوران معاصر و روز برائت از ظلم و ستم بوده است.

هرگونه حرکت انحرافی در مسیر ترسیم شده روز قدس شاد باشی صهیونیست‌ها را به دنبال خواهد داشت که امید است با هوشیاری نخبگان و ملت همیشه بیدار ایران اسلامی شاهد هیچ حرکت انحرافی در آن نباشیم.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و تقدیر و تشکر و حمایت از مواضع اصولگرایانه و انقلابی ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع فلسطین و محکوم نمودن جنایات رژیم صهیونیستی، آحاد مردم قهرمان و موحد ایران اسلامی را به حضور گسترده در راهپیمایی عظیم این یوم‌الله بزرگ دعوت می‌کند.

کد مطلب 948013

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