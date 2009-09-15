به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این بیانیه چنین آمده است: حماسه‌ روز قدس یادآور فریاد رعدآسای امام راحل «ره» است که همچون صاعقه بر سر سفاکان صهیونیست فرود آمده و پژواک آن در جهان به ویژه درکشورهای اسلامی طنین افکن شد و مسیر مبارزه بی‌امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخت.



حضرت امام خمینی (ره) معتقد بودند انقلاب اسلامی ما در بیداری ملت فلسطین نقش بی‌بدیلی داشته و راهبرد عزتمندی را در مبارزه با رژیم صهیونیستی درمقابل ملت فلسطین قرار داده است و بر این اساس است که روز قدس همواره نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسلام در مقابل نمادهای کفر و استکبار دوران معاصر و روز برائت از ظلم و ستم بوده است.

هرگونه حرکت انحرافی در مسیر ترسیم شده روز قدس شاد باشی صهیونیست‌ها را به دنبال خواهد داشت که امید است با هوشیاری نخبگان و ملت همیشه بیدار ایران اسلامی شاهد هیچ حرکت انحرافی در آن نباشیم.

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی و تقدیر و تشکر و حمایت از مواضع اصولگرایانه و انقلابی ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع فلسطین و محکوم نمودن جنایات رژیم صهیونیستی، آحاد مردم قهرمان و موحد ایران اسلامی را به حضور گسترده در راهپیمایی عظیم این یوم‌الله بزرگ دعوت می‌کند.