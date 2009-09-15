به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدنبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت، افزود: گرامیداشت آزادی قدس مظهر وحدت ملی و همصدایی ملت ایران با ملتهای جهان در مبارزه با شرارت و جنایت صهیونیستهاست.
حبیبی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اظهارات رییس جمهور آمریکا، تصریح کرد: اوباما گفته است خطاهای گذشته را جبران میکنیم، قصد دخالت در امور داخلی ایران را نداریم. نتیجه انتخابات ایران را قبول داریم. سوال ما این است اگر اینطور است چرا در امور داخلی ایران دخالت میکنید، چرا بر استمرار خطاهای گذشته اصرار دارید، چرا حقوق ملت ایران را رعایت نمیکنید، چرا به جای احترام متقابل، به دشمنیها و تخاصمها دامن میزنید؟
وی افزود: این سوالات را 30 سال است از شما داریم اما پاسخ منطقی نمیشنویم، امروز میگویید میخواهیم خطاها را جبران کنیم باید اقداماتی داشته باشید که ملت ما بتواند باور کند.
حبیبی ادامه داد: اگر ارادهای در غرب برای بهبود روابط وجود داشته باشد باید بسته پیشنهادی دولت را جدی بگیرد و در عمل اقداماتی صورت دهد که اظهارات اخیر مورد باور ملت ایران قرار گیرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد آمادگی آمریکاییها برای بازپس دادن اموال بلوکه شده ایران، اظهار داشت: ما نمیدانیم این اخبار چقدر صحت دارد. اینکه میبینیم در غرب رویکردی شکل گرفته که به جای رقابت در دشمنی با تهران، رقابت در همکاری با ایران دیده میشود، خبر از اتفاقات جدیدی است. این که این رویداد آب است یا سراب باید منتظر بود و به آینده نگاه کرد.
وی افزود: ما فکر میکنیم آمریکاییها اکنون خود را در برابر یک دولت مقتدر و مستقر در ایران میبینند که برخاسته از یک مشارکت 85 درصدی است. عقلانیترین راه این است که آمریکا و اروپا به مطالبات مشروع ملت ما پاسخ مثبت بدهند و جبران خطاهای گذشته را تدبیر کنند.
حبیبی درادامه گفت: آمریکاییها باید بدانند قسمتی از طلب ملت ایران از آمریکا، بازپس دادن اموال غارت شده ملت، عدم مداخله در امور داخلی ایران، عدم حمایت بیچون و چرا از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، قانع بودن به حکومت در چارچوب مرز های سرزمینی خود و قطع طمع و چشمداشت به سرزمینهای دیگر، احترام به قوانین و مقررات جهانی، پایان دادن به لشکر کشی های نظامی علیه دولتها و ملتها و احترام به ساز و کارهای صلح و امنیت بینالمللی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام نتایج کمیته سه نفره رسیدگی به ادعاهای کروبی، گفت: قوه قضاییه باید کار را با صراحت و شفافیت تا آخر پیش ببرد و آقای کروبی هم پس از دریافت نادرست بودن ادعاهایی که با دریافت گزارشات نادرست اظهار کرده بود با شهامت و شجاعت به علنی شدن توطئه سندسازیها کمک کند.
حبیبی افزود: اقدام آن باند خطرناک سیاسی که دنبال 72 جنازه سیاسی میگشتند تا با پروژه "72 تن سازی" آبروی نظام را ببرند نیز باید مورد بررسی دقیق قوه قضاییه قرار گیرد. وی تاکید کرد: ما معتقدیم سخنان مقام معظم رهبری در خطبههای نمازجمعه هفته قبل یک اتمام حجت با کسانی است که از مدارای نظام با آنان سوء استفاده میکنند و بیجیره و مواجب برای دشمن خوراک تهیه مینمایند.
حبیبی افزود: چرا باید اول به مرده سازی روی بیاورید و بعد ببینید جواب نمیدهد، مردهسوزی کنید. کدام عقل سیاسی این افعال را تایید میکند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان درباره بسته پیشنهادی ایران و واکنش مثبت 1 + 5، تصریح کرد: ما مارگزیده هستیم. در دست زدن به ریسمان سیاه و سفید احتیاط میکنیم. بسته پیشنهادی ایران تمامی جوانب تنظیم روابط ایران با کسانی که مدعی مدیریت جامعه جهانی را دارند رعایت کرده است. ایران در چشمانداز بیست ساله قرار است یک نقش سازنده در جامعه جهانی را بپذیرد و پایه آن را گفتگو قرار داده است، کسانی که آئین گفتگو را بر اساس استانداردهای عقلانی و جهانی رعایت کنند میتوانند جهان را در تامین صلح و امنیت پایدار یاری رسانند.
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