بازگشایی گذرگاه رفح برای انتقال کمکهای انسانی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دولت مصر امروز با بازگشایی گذرگاه رفح اجازه ورود کمکهای انساندوستانه به نوار غزه و انتقال بیماران فلسطینی به مراکز درمانی این کشور را صادر کرد.

در همین حال یک منبع آگاه در وزارت کشور دولت قانونی حماس از امکان بازماندن این گذرگاه به مدت سه روز برای رفت و آمد بیش از 5 هزار فلسطینی که عمدتا بیماران و دانش آموزان هستند، خبر داد.

وی گفت: ما قولهایی را از دولت مصر برای تردد شمار بیشتری از ساکنان غزه از طریق این گذرگاه دریافت کرده ایم. این در حالی است که پیش از ژوئن سال 2007 گذرگاه رفح بعنوان مسیر قانونی ورود و خروج کالا و انسان زیر نظر سازمان ملل فعال بوده است.

گفتنی است در آستانه ماه مبارک رمضان مقامهای اسرائیلی از ورود هر نوع کالا و اقلام مورد نیاز فلسطینیها به نوار غزه جلوگیری کرده و حتی ورود اقلامی که واردات آنها پیشتر بطور عادی به این منطقه صورت می گرفته را ممنوع کرده اند.