وحدت و پیروی از ولایت رمز غلبه بر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار مرتضی صفاری با اشاره به این بیان مقام معظم رهبری که فرمود برخی از نخبگان در جریانات پس از انتخابات اخیر مردود شدند، اظهار داشت: چگونه می توانیم برخی از چهره ها، گروهها و جمعیت ها را در خط امام بدانیم در حالی که سخن ها، موضع گیری ها و اقدامات آنان آمریکا و صهیونیست ها و همه دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب اسلامی را به وجد آورده است.

وی افزود: راستی امروز چه شده که برخی از چهره ها و دسته ها با آمریکا ، انگلیس، رژیم صهیونیستی ، سلطنت طلب ها، سکولارها، منافقین درون مرزی و برون مرزی و دیگر دشمنان سوگند خورده اسلام و ایران هم صدا شده اند؟

صفاری گفت: سابقه خواص دلیلی بر مصونیت آنها از خطا و اشتباه نمی شود ، همانطوری که امام خمینی(ره) در وصیت نامه الهی - سیاسی خود اعلام کردند میزان حال فعلی افراد است، برای همین است که می دانستند انسان ها در معرض لغزش و خطا قرار دارند و مورد امتحان قرار می گیرند و چه بسا کسانی به رغم پیشینه های درخشان و فداکاری های فراوان در روز امتحان رفوزه می شوند و همه اهداف و آرمان های اسلامی را مطابق میل دشمنان سودا می کنند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آن نیرویی که تا به حال ما را بر دشمن غلبه داده و دسیسه های او را نقش بر آب کرده، وحدت مردم، ایمان و معنویت و پیروی از ولایت بوده است.

وی افزود: دشمن به این رمز پیروزی ما پی برده و از همین رو این سه را همزمان نشانه گرفته است و اهمیت پیروی و پشتیبانی از ولایت فقیه تا به آنجاست که امام (ره) آن را رمز ماندگاری و آسیب ناپذیری انقلاب برمی شمرد.

صفاری خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار دارد که در حساس ترین مراحل انقلاب، در صف مقدم مقابله با توطئه های رنگارنگ دشمن قرار داشته و در این راه شهدای گرانقدر و بی شماری را تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرده است .

وی افزود: سپاه ارزش و اعتبار خود را در صیانت و پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن و پیروی از ولایت می داند و در این راه با تکیه بر ایمان و معنویت، روز به روز توان خود برای مابله با انواع تهدیدات، می افزاید.

صفاری اظهار داشت: تکلیف محوری جزو اصول حرکت ماست و نتیجه فرع آن است و آنچه برای ما مهم است عمل به تکلیف است و در طول سالیان دفاع مقدس نیز ما تکلیف خود را که دفاع از اسلام و نظام اسلامی بود، انجام دادیم و عنایات الهی بود که این مجاهدت ها را به نتیجه رساند و ما را بر دشمن غلبه داد.