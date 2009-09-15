هشدار روسیه در مورد اعمال هرگونه تحریم جدید علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیمیتری مدودف" گفت اگر چه غرب نگرانیهایی در مورد برنامه هسته ای ایران دارد اما زمانی که در مورد تحریم علیه این کشور سخن می گوید باید با احتیاط گام بردارد.

رئیس جمهور روسیه که در جمع گروهی از دانشمندان روسی در مسکو سخن می گفت، افزود: هر چند گاهی اوقات تحریم ضروری به نظر می رسد اما تحریم ها نمی توانند آنچنان موثر باشند.

مدودف در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد تلاش دولت روسیه بر ممانعت از اعمال تحریم علیه ایران است اما امکان دارد تحریمهای جدیدی در مورد برنامه هسته ای این کشور در راه باشد.

این در حالی است که مقامهای ایران از دستیابی به توافقهای مثبتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه پرونده هسته ای این کشور سخن گفته و ارائه بسته پیشنهادی جدید را نیز در همین راستا ارزیابی می کنند.

بر اساس این گزارش "باراک اوباما" که با شعار مذاکره با ایران ماههای نخست ریاست جمهوری اش را پشت سر گذاشته در ادامه مسیر دشوار نزدیکی به این کشور، از امکان تحریمهای بیشتر در صورت عدم همکاری تهران با کشورهای غربی خبر داده است.