جلوه های پاییزی زودتر از زمان معمول چهره مازندران را دگرگون کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تغییر سمت وزش باد از سمتهای اولیه و محسوس ترین نشانه از فرارسیدن فصل پاییز در منطقه مازندران محسوب می شود.

از روز گذشته موجی از بارش باران نیز مازندران را فرا گرفته و باعث کاهش حدود 10 تا 12 درجه سانتیگرادی دمای هوای مازندران شده است و هوای خنکی را در استان ایجاد کرده است.

همچنین وزش این باد که در اصطلاح محلی منطقه به باد گرمیج و در اصطلاح هواشناسی به باد فون و یا باد کم فشار موسوم است، سبب ریزش اولین برگهای زرد و قهوه ای درختان بر زمین شده است.

هر چند وزش باد گرمیج سبب افزایش دمای هوا در منطقه می شود و حتی اگر در زمستان هم بوزد دمای هوا به شکل محسوسی افزایش می یابد ولی بر اساس تجربه افراد بومی با توقف وزش این باد بعد از چند روز و تغییر مسیر باد اغلب با مه و ریزش باران همراه است، منطقه را فرا می گیرد.

پدیدار شدن نشانه های پاییز زودرس در دهه پایانی شهریور امسال بعضی از افراد بومی منطقه به ویژه سالخوردگان با تجربه را از در پیش بودن زمستانی سرد و سخت نگران کرده است زیرا آنها معتقدند هرگاه تابستان زودتر از منطقه رخت بربندد زمستان پشت سر آن پر برف و سردتر خواهد بود.

براساس اعلام اداره پیش بینی و تحقیقات هواشناسی مازندران تجزیه و تحلیل نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای هواشناسی بیانگر نفوذ جوی ناپایدار سطوح میانی جو در استان است که باعث ابرناکی هوا و ادامه بارش در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات است.

در روز گذشته در بیشتر شهرهای مازندران به میزان حدود 10 تا 20 سانتی متر باران بارید و باعث آبگرفتگی معابر و برخی واحدهای مسکونی و تاسیساتی مازندران شد.

همچنین طی هفته جاری آسمان اکثر نقاط استان مازندران کمی تا نیمه ابری خواهد بود و در بعضی ساعات و به ویژه در نقاط مرکزی استان به طور نسبی باد شدیدی خواهد وزید.