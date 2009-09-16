نرخ بیکاری در استان مرکزی باید کمتر از 9 درصد شود

امیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بر اساس آخرین آمار نرخ بیکاری استان 9.6 دهم درصد است که امیدواریم با اقدامات انجام شده در حوزه بنگاه های زودبازده این نرخ در پایان سال جاری به 9 درصد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه پتانسیلهای استان می تواند آمار بیکاری را بیش از این کاهش دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیمی از جمعیت استان مرکزی از محل صنعت استان ارتزاق می کنند و مهاجران زیادی برای فعالیت در این بخش وارد استان شدند.

این مسئول در استان مرکزی در عین حال وضعیت اشتغال استان مرکزی را نسبت به بسیاری از استانهای کشور شاخص خواند و گفت: تلاش ما باید رسیدن به وضعیت مطلوبتر باشد.

احمدی با اشاره به اینکه برنامه مدون در حوزه صنعت و کشاورزی باید صورت گیرد و بیکاری استان کاهش یابد، خاطرنشان کرد: صنایع دستی، گردشگری و خدمات فنی و مهندسی و مهارت نیروی انسانی خبره از دیگر بخشهای اشتغالزای استان است.

وی در ادامه، آخرین عملکرد این اداره در حوزه بنگاه های زودبازده را ایجاد اشتغال برای دو هزار و 413 نفر در یک سال و نیم اخیر عنوان کرد و گفت: رفع گیرهای این طرح از جمله ارائه تسهیلات از سوی بانکها می تواند طرح بنگاه های زودبازده را به عامل مهمی برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل کند.

احمدی اجرای 560 طرح در یک سال و نیم گذشته را از فعالیت های این عرصه خواند و اضافه کرد: برای راه اندازی این طرح ها، 69 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد.