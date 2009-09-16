همدلی میان کشتی گیران و مربیان رمز موفقیت ایران در دانمارک است

تورج ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تیمی که سال گذشته راهی رقابتهای المپیک 2008 شد از اختلافات درونی میان اعضای کادر فنی تیم ملی رنج می برد و البته برنامه ریزی مناسب تمرینی نیز برای ملی پوشان وجود نداشت.

وی تصریح کرد: همچنین کشتی گیران کشورمان بدون آمادگی روحی و روانی مناسب بدلیل شکاف میان ملی پوشان و کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد راهی رقابتهای المپیک شدند و این امر آمادگی بسیار کم کشتی گیران در این رقابتها را که حاصل یک برنامه ریزی برای یک تورنمنت بین المللی بود نه المپیک، تحت تاثیر قرارداد و باعث شد کشتی گیران دور از حد انتظار در المپیک حاضر شوند.

ظفری در مورد وضعیت تیم اعزامی به رقابتهای جهانی دانمارک اظهار داشت: در حال حاضر با وجود یک کادر فنی جوان و تحصیلکرده برنامه ریزی تمرینی ملی پوشان بسیار مناسب است و در کنار آن رابطه منطقی و دوستانه میان کشتی گیران و کادر فنی باعث شده ملی پوشان با انگیزه بسیار بالا آماده حضور در رقابتهای جهانی دانمارک شوند.

وی تاکید کرد: پس از المپیک بیشتر تیمها با ترکیبی جوان ودگرگون شده راهی رقابتهای جهانی می شوند و البته تیم ایران نیز با تلفیقی از کشتی گیران جوان و با تجربه در رقابتهای جهانی می شود.

مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطر نشان کرد: روسیه و آذربایجان مهمترین رقبای ما در رقابتهای جهانی هستند و البته نمی توان از کنار نام تک چهره هایی از کشورهای جنوب شرق آسیا و کشورهای آسیای میانه که می توانند سرنوشت اوزان مختلف را مشخص کنند براحتی گذشت و من به شخصه فکر می کنم سعید ابراهیمی و مهدی تقوی قابلیت کسب مدال طلا در رقابتهای جهانی دانمارک را دارند.