مدیران نواحی آموزش و پرورش کرج کمبود اماکن آموزشی را اعلام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند صبح چهارشنبه در نود و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان کرج اظهار داشت: هم اکنون در سطح آموزش و پرورش کرج و مدارس تابعه مشکلاتی از قبیل کمبود زمین، نبود ساختمان مناسب برای مدارس، ساختمانهای فرسوده و ... وجود دارد که در این راستا با مصوبه شورای آموزش و پرورش مدیران مناطق موظف هستند با بررسی های لازم در حوزه تحت پوشش خود مدارسی را که نیاز به تعویض زمین و ساختمان دارند را شناسایی کنند تا طی هماهنگی با مسئولان مربوطه محل مدرسه تا شعاع چند کیلومتری نقطه یابی تا جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود.

دولت الکترونیک باید در مدارس نهادینه شود

وی افزود: تا سال 1404 کشور در بخشهای مختلف به خصوص آموزش و پرورش باید رتبه اول منطقه را بدست آورد، از هم اکنون باید به فکر فراهم کردن زیرساختهای موجود برای افزایش و ارتقا فعالیتها باشیم، سال 1404 سال احداث و نوسازی مدرسه نیست بلکه باید تکنولوژی ها افزایش یابد و تمامی مدارس در آن زمان با دولت الکترونیک هماهنگ باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: از هم اکنون باید به فکر نهادینه کردن دولت الکترونیک و اجرای اکثر کارها و فعالیتها به وسیله الکترونیک و دنیای مجازی باشیم که در چشم انداز بیست ساله نیز این مهم در نظر گرفته شده است.

کولیوند با اشاره به اجرای طرح شهردار مدرسه در مدارس کرج بیان داشت: طرح شهردار مدرسه مصوبه شورای آموزش و پرورش بود که در کرج اجرایی شد، در مورد اینکه اجرای این طرح موفق بوده یا نه باید آسیب شناسی و نقاط قوت و ضعف مشخص شود.

معاون استاندار و فرماندار کرج عنوان کرد: در اجرای این طرح اگر به تعهدات عمل نشود، اشتباه است که طرح متوقف شود، بلکه باید شهرداری نقاط ضعف را برطرف و برای استمرار اجرای آن تلاشهای لازم را کند.

تشکیل تیم چهار نفره بررسی مشکلات شهردار مدرسه کرج

وی اعلام کرد: در این راستا برای مشخص کردن نقاط قوت و ضعف به خصوص کاستی ها تیم سه نفره متشکل از شهرداری، معاون پرورشی و رئیس اداره آموزش و پرورش تشکیل شود و گزارشهای لازم را ارائه دهد.

این مسئول بیان داشت: همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج باید در این راستا فرهنگسازی، مشکلات را دنبال و امکانات لازم را فراهم کند.

کلانشهر کرج هم اکنون بیش از 370 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.