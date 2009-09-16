اراضی دامداران حاشیه جنگلهای مازندران سنددار می شوند

مهرداد خزایی پول در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: با شروع به کار این کمیسیون مشکل 513 فقره پرونده در این زمینه حل می شود.

وی یادآور شد: کار این کمیسیون از سال 84 متوقف شده بود که با پیگیری مسئولان طرح خروج دام از جنگل و مساعدت معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها از شهریورماه امسال فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.

مسئول طرح خروج دام از جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر ادامه داد: در گذشته اراضی واگذاری مربوط به طرح خروج دام از جنگل در قالب کمیسیون ماده 29 و 26 انجام می ‌شد که در چهار سال اخیر با حذف کمیسیون ماده 26 مشکلاتی به وجود آمد.

وی بیان داشت: از مجموع 747 هزا ر و 310 واحد دامی موجود در غرب مازندران، 344 هزار و 343 واحد تا پایان سال 87 از جنگل منطقه خارج شده است.

خزایی افزود: در این مدت از مجموع پنج هزار و 838 دامسرا، دو هزار و 670 دامسرا خریداری و به منابع طبیعی الحاق شد.

اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر بیش از 620 هزار هکتار جنگل و مرتع را تحت پوشش دارد.