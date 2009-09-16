۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

اراضی دامداران حاشیه جنگلهای مازندران سنددار می شوند

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول طرح خروج دام از جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: با احیای مجدد کمیسیون واگذاری زمین معادل مبلغ مابه ازا، دامدارانی که با اجرای طرح خروج دام از جنگل دارای زمین شدند اما سند نگرفتند، صاحب سند می شوند.

مهرداد خزایی پول در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: با شروع به کار این کمیسیون مشکل 513 فقره پرونده در این زمینه حل می شود.

وی یادآور شد: کار این کمیسیون از سال 84 متوقف شده بود که با پیگیری مسئولان طرح خروج دام از جنگل و مساعدت معاونت مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها از شهریورماه امسال فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.

مسئول طرح خروج دام از جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر ادامه داد: در گذشته اراضی واگذاری مربوط به طرح خروج دام از جنگل در قالب کمیسیون ماده 29 و 26 انجام می ‌شد که در چهار سال اخیر با حذف کمیسیون ماده 26 مشکلاتی به وجود آمد.

وی بیان داشت: از مجموع 747 هزا ر و 310 واحد دامی موجود در غرب مازندران، 344 هزار و 343 واحد تا پایان سال 87 از جنگل منطقه خارج شده است.

خزایی افزود: در این مدت از مجموع پنج هزار و 838 دامسرا، دو هزار و 670 دامسرا خریداری و به منابع طبیعی الحاق شد.

اداره کل منابع طبیعی استان مازندران - نوشهر بیش از 620 هزار هکتار جنگل و مرتع را تحت پوشش دارد.

