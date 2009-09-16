مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: بر این اساس، زمینه اشتغال معلولان بیشتری در استان فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه، تعداد معلولان شناسایی شده در استان مرکزی بیش از ۳۰ هزار نفراست که از این تعداد ۲۰ هزار نفر تحت پوشش مستمر و غیر مستمر بهزیستی استان قرار دارند، خاطرنشان کرد: با این حرکت انتظار ایجاد مطلوبتر شدن شرایط معلولین استان هستیم.

مدیرکل بهزیستی استان، تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی امکان پذیر دانست.

وی خاطرنشان کرد: گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزش و توانبخشی معلولان واجد شرایط و تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول و گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان به منظور توانمندسازی آنان از مواد مندرج در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم سازد و از آن حمایت کند.

روشنایی صدور پروانه و احداث پایان کار برای ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان رعایت نشده باشد را نیازمند اصلاح دانست و افزود: این موضوع در استان به تصویب رسیده است و باید رعایت شود.

وی از تصویب مناسب‌سازی محیط شهری به منظور تردد معلولان و سالمندان در مورد استاندارد کردن پل‌ها و معابر، ایجاد سرویس‌های بهداشتی ویژه معلولان در سطح شهر و مکانهای عمومی و مناسبسازی‌ اتوبوس‌ها و برجسته کردن کف پیاده‌روها به منظور تردد نابینایان توجه بیشتر به سالمندان به منظور تردد در شهر توسط شهرداری خبر داد.