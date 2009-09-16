700 نفر از ایتام استان مرکزی تحت پوشش حامی نیستند

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: حمایت از ایتام امر پسندیده ای است که تاکید زیادی در اسلام و در روایت ائمه به آن شده است و لازم است خیرین استان توجه جدی به این موضوع داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم استان مرکزی حضور پر رنگی در امور خیریه دارند، خاطرنشان کرد: اکنون وضعیت استان نسبت به سایر استانها مطلوب است و انتظار ما حمایت کامل از ایتام است.

چگینی با اشاره به اینکه، همزمان با هفته اکرام ایتام 85 هزار نفر از نیازمندان تحت پوشش اطعام شدند، افزود: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال اطعام شدند.



چگینی با اشاره به برپایی بازارچه رمضان در قلعه سلطان آباد شهر اراک گفت: این بازارچه همزمان با میلاد باسعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) برپا شد و تا پایان ماه مبارک رمضان در این بازارچه از داوطلبان حمایت از ایتام ثبت نام به عمل می آید.



وی با بیان اینکه این بازارچه به همت کمیته امداد امام خمینی(ره) استان و با هدف عرضه محصولات خانواده تحت حمایت کمیته امداد برپا شده، افزود: افراد تحت پوشش این نهاد دستاوردها و فعالیت‌های خود را در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، صنایع‌دستی، فروش، موادغذایی و پوشاک در این بازارچه به نمایش گذاشته اند.