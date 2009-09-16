ظرفیت تأمین آب شهرستان سیب و سوران باید افزایش پیدا کند

مهران نصرت زهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان در خصوص مشکلات کمبود آب شهرستان سیب و سوران اظهار داشت: شهرستان سیب و سوران دارای دو هزار و 400 اشتراک آب است که نیاز آبی این شهرستان تاکنون از آب استحصالی از چهار حلقه چاه با مجموع دبی 33 لیتر بر ثانیه تامین می شد و این حجم تولید در فصول گرم سال جوابگوی نیاز شهروندان این شهرستان نبود.

مدیرامور آب و فاضلاب شهرستان سیب و سوران افزود: جهت رفع این مشکل در سال جاری با تخصیص اعتبارات لازم و پیگیری های انجام شده نسبت به حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 12 لیتر بر ثانیه با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال اقدام و این چاه در تیرماه امسال وارد مدار بهره برداری شد و مشکلات کمبود آب در این شهرستان رفع شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید و افزایش ظرفیت تأمین آب در این شهرستان نسبت به ساخت 15 باب حوضچه شیرآلات شبکه در ابعاد مختلف و اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی به طول حدود 500 متر نیز اقدام شد.

نصرت زهی هزینه اجرای ساخت این حوضچه ها را 110 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با انجام اقدامات مذکور امکان مدیریت بهتر در شبکه توزیع آب در این شهرستان فراهم و مشکلات افت فشار در نقاط مرتفع شهر نیز برطرف شد که باعث رضایتمندی بیشتر شهروندان از نحوه ارائه خدمات امور آب و فاضلاب در این شهرستان شده است.

شهر سیب و سوران از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان است که در دولت نهم و با هدف توسعه سریعتر این شهر از ابتدای سال جاری در تقسیمات کشوری به عنوان شهرستان معرفی شد.