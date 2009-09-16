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۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

ظرفیت تأمین آب شهرستان سیب و سوران باید افزایش پیدا کند

ظرفیت تأمین آب شهرستان سیب و سوران باید افزایش پیدا کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان سیب و سوران گفت: با افزایش ظرفیت تأمین آب در این مناطق مشکل کمبود آب در این شهرستان برطرف می شود.

مهران نصرت زهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان در خصوص مشکلات کمبود آب شهرستان سیب و سوران اظهار داشت: شهرستان سیب و سوران دارای دو هزار و 400 اشتراک آب است که نیاز آبی این شهرستان تاکنون از آب استحصالی از چهار حلقه چاه با مجموع دبی 33 لیتر بر ثانیه تامین می شد و این حجم تولید در فصول گرم سال جوابگوی نیاز شهروندان این شهرستان نبود.

مدیرامور آب و فاضلاب شهرستان سیب و سوران افزود: جهت رفع این مشکل در سال جاری با تخصیص اعتبارات لازم و پیگیری های انجام شده نسبت به حفر و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 12 لیتر بر ثانیه با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال اقدام و این چاه در تیرماه امسال وارد مدار بهره برداری شد و مشکلات کمبود آب در این شهرستان رفع شد.

وی اضافه کرد: علاوه بر حفر و تجهیز یک حلقه چاه جدید و افزایش ظرفیت تأمین آب در این شهرستان نسبت به ساخت 15 باب حوضچه شیرآلات شبکه در ابعاد مختلف و اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی به طول حدود 500 متر نیز اقدام شد.

نصرت زهی هزینه اجرای ساخت این حوضچه ها را 110 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با انجام اقدامات مذکور امکان مدیریت بهتر در شبکه توزیع آب در این شهرستان فراهم و مشکلات افت فشار در نقاط مرتفع شهر نیز برطرف شد که باعث رضایتمندی بیشتر شهروندان از نحوه ارائه خدمات امور آب و فاضلاب در این شهرستان شده است.

شهر سیب و سوران از توابع شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان است که در دولت نهم و با هدف توسعه سریعتر این شهر از ابتدای سال جاری در تقسیمات کشوری به عنوان شهرستان معرفی شد.

کد مطلب 948089

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