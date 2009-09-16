ملی پوشان پنجشنبه شب راهی ماکائو می شوند / مدیر نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم قبل از حضور در مسابقات قهرمانی آُسیا در چینِ یک اردوی چهار روزه را در ماکائو پشت سر گذاشته و سپس راهی فوشان چین محل برگزاری این مسابقات خواهد شد.

محمود آرین خو مدیر تیم های ملی که خبر استعفای وی منتشر شده بود طی روزهای گذشته یکی از ناظران تمرین ملی پوشان بود. وی علی رغم سخنان آهی سرپرست فدراسیون، در تهران مانده و به چین سفر نمی کند.

تیم ملی کاراته باهدف هماهنگی با شرایط آب و هوایی و ایجاد تنوع بیشتر در تمرینات راهی ماکائو می شود. نفرات اعزامی تیم ملی کاراته عبارتند از:

کومیته انفرادی:

در وزن 55 - کیلوگرم محمد قاسمی، در وزن 60 - کیلوگرم محمد غروبی، وزن 67 - کیلوگرم حسن‌ غفاری، در وزن 75- کیلوگرم سعید فرخی، در وزن 84 - کیلوگرم نادر جودت‌ و در وزن 84 + کیلوگرم ذبیح‌اله‌ پورشیب

کومیته تیمی:

مهدی‌ سلطانی، حامد زیگساری، مهدی‌ دولی‌خانی، فرزاد عباس‌ زاده‌ و علی‌ اسدی‌ کاتای تیمی: تیم تهران متشکل از رضا خداشناس، سیدجمشید حسینی و میلاد خدایاری کاتای انفرادی: داوود شاهچراغی نهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا سوم تا پنجم مهرما به میزبانی چین در فوشان برگزار خواهد شد.