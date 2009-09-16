14 درصد زغال سنگ کشور در گلستان تولید می شود

یادگار احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 23 معدن فعال در استان وجود دارد که حدود هزار و 870 نفر در آنها مشغول کار هستند.

وی اظهار داشت: ما به نسبت جمعیت و مساحت پتانسیلهای خوبی در بخش معدن داریم اما مشکل ما مدیریتی است و از همان ابتدا این استان به عنوان استان کشاورزی معرفی شده است.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ صنعتی ما پایین بوده و بیشتر حمایتها از بخش کشاورزی صورت می گیرد، درحالیکه باید به بخش صنعت و معدن نیز توجه ویژه شود.

به گفته احمدی، ما در سال کمتر از یک درصد ظرفیت را در سال برداشت می کنیم و با توجه به طرح صیانت از جنگلهای شمال، ارتباط برای گسترش واحدهای صنعتی قطع می‌ شود و این طرح محدودیتهایی برای فعالیتهای معدنی در شمال کشور ایجاد کرده که در گلستان به مراتب با شدت بیشتری اجرا می شود.

رئیس نظام مهندسی معادن گلستان بیان داشت: ما در صنعت و معدن با محدودیتهای محیط زیست روبرو هستیم و جالب آنکه در سال 86 هیچ پروانه اکتشافی در گلستان صادر نشده در حالیکه 32 درخواست ثبت معدن در همان سال در گلستان داشته ایم.

وی عنوان کرد: محیط‌ زیست در حال حاضر در طرح آمایش سرزمین و در طرح سند توسعه راهبردی، استان را شکارگاه و منطقه حفاظت شده محیط‌ زیستی اعلام می‌کنند بدون اینکه بدانیم که اعلام منطقه حفاظت شده چه مزایا و معایبی دارد.

وی برلزوم توجه بیشتر متولیان امر برای رفع مشکلات فراروی صنعت و معدن در استان تاکید کرد.