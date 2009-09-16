توسعه حجاب و عفاف در جامعه نیازمند کار کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه حریم امنیت عمومی و صیانت از حقوق شهروندی، با تاکید بر اینکه هیچکس منکر وجود بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه نیست، افزود: بحث عفاف و حجاب یکی از مهمترین مسائل اخلاقی جامعه ما به شمار می رود که باید در راستای هدفمند کردن برنامه های این بخش، رویکرد کارشناسانه اعمال کنیم.

وی با بیان اینکه اگر مباحث را کاربردی نکنیم، به جز تکرار مکررات چیز دیگری عایدمان نخواهد شد، ادامه داد: حرف زدن آسان است اما وقتی پای عمل به میان می آید، مشکلات عدیده ای نیز به همراه آن خواهد بود، بنابراین به ناچار در میانه های راه، مجبور به توقف می شویم.

رئوفی نژاد افزود: با موشکافی کردن مسائل فرهنگی و جنبه عملیاتی دادن به راهکارها می توان ابزار را در دست گرفت که لازمه این امر کار کارشناسی شده است.

استاندار زنجان توجه به امنیت اجتماعی و فرهنگ حجاب و عفت در جامعه را افتخار دولت دانست و گفت: وظیفه خطیر بر عهده مدیران است که راهکارهای مناسب و مدون را داشته باشند.

رئوفی نژاد در ادامه فضای جامعه را فضایی دین مدار و انقلابی عنوان کرد و افزود: این فضای ارزش مدار 50 درصد از مسائل اخلاقی را حل کرده است که بقیه راهکار مناسب را می طلبد و این امر در صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که در دانشگاه ها و مدارس آموزشهای اخلاقی توسط مربیان و روحانیون مجرب، راه اندازی نمایشگاه های مختلف در خصوص حجاب و عفاف است.

وی افزود: مطبوعات و رسانه ها به عنوان رسانه جمعی در جامعه یک راهکار مناسب در آموزش همگانی به خانواده ها محسوب می شوند.

همچنین در ادامه فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تاکید بر اینکه بی بند و باری و بی حجابی در دانشگاه ها به صورت رقابتی در آمده است، گفت: حجاب و عفاف، فقط در ظواهر خلاصه نمی شود و در این خصوص باید اقدامات زیربنایی صورت گیرد تا نتیجه بخش شود.

سردار مجید ارجمندفر همچنین با بیان اینکه دانشجویان ما، جوانانی پاک و متدین هستند، افزود: ریشه مشکلات موجود در دانشگاه ها را باید در جاهای دیگری جستجو کرد.

سردار ارجمندفر همچنین خاطرنشان کرد: به دلیل عدم حضور روحانیون در سطح روستاهای استان، در مواردی شاهد ترویج بی بند و باری در روستاها نیز هستیم.

ارجمند فر ارج نهادن به رشته علوم و فلسفه انسانی را در کشور ضروری دانست و افزود: اگر در دانشگاه ها و مدارس اساتید مجرب به این رشته اختصاص داده شود هرگز دانشجویان به سوی کتابهای غربی سوق داده نمی شوند و فرهنگ و فلسفه ایران اسلامی را بررسی و مطالعه می کنند.

مربی در ترویج عفاف و حجاب در دانشگاه ها وجود ندارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گفت: در حال حاضر نبود مربیان مبلغ عفاف و حجاب از مهمترین مشکلات استان در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است و باید در استان برای رفع این معضل و کمبود تلاش شود.

اصغر پرتوی افزود: باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا بتوانیم در یافتن و تربیت این مربیان به توفیقات روزافزونی دست یابیم، بنابراین نیاز به افرادی داریم که بتوانند کار امر به معروف و نهی از منکر را در دانشگاه ها به مرحله اجرا بگذارند بنابراین معتقدم که ما در بحث ترویج، کم کاری کرده ایم.

وی ادامه داد: برای دختران نوجوان و جوان ما، لباس مناسب وجود ندارد و مانتوها نامناسب است و باید در تولید لباس نیز طراحان نخبه ای را که قبلا شناسایی شده اند، به خدمت بگیریم.

پرتوی خمیره اصلی دانشجو را مربوط به دوران دانش آموزی دانست و افزود: نتوانسته ایم فرهنگ عفاف وحجاب را در دانش آموزان، درونی کنیم و این بدان معنی است که خانواده ها باید بر روی این قضیه، دقت نظری بیشتر داشته باشند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با تاکید بر اینکه نباید نگاه جداگانه و مجزای نسبت به دانشگاه ها در جامعه وجود داشته باشد، افزود: شخصیت دانشجویان در جامعه و آموزش و پرورش شکل می گیرد و سپس وارد عرصه دانشگاه می شوند و خانواده ها و نظام آموزش و پروش کشور باید برای برون رفت از فرایند نامطلوب موجود برنامه ریزی کارشناسانه ای محقق کنند.