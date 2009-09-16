"غیر ارادی" نماینده سینمای سوئد در اسکار 2010 شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد نام فیلم "غیر ارادی" به کارگردانی روبن اوستلوند به عنوان نماینده سینمای سوئد در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان اسکار هشتاد و دوم روز سه‌شنبه 15 سپتامبر در نشستی خبری اعلام شد. این فیلم نخستین بار بهار امسال در بخش نوعی نگاه جشنواره شصت و دوم کن به نمایش درآمده بود.

اوستلوند "غیر ارادی" را یک کمدی تراژیک و یک تراژدی کمیک توصیف کرده است. فیلم با روایت پنج داستان جداگانه نشان می‌دهد که مردم در شرایط قرار گرفتن تحت فشار یکسان نسبت به خود و دیگران چه واکنش‌هایی نشان می‌دهند. "غیر ارادی" محصول 2008 سوئد است و 9 جایزه و شش نامزدی در کارنامه دارد.

فیلم 96 دقیقه‌ای اوستلوند در جشنواره فیلم استکهلم جایزه بهترین فیلمنامه (اوستلوند و اریک همندورف) و فیلم برگزیده تماشاگران را برد و نامزد دریافت پنج جایزه از جوایز ملی سینمای سوئد شامل بهترین فیلم، فیلمنامه، کارگردان، بازیگر زن و فیلمبرداری بود. ضمن اینکه انجمن منتقدان سوئد "غیر ارادی" را بهترین فیلم سینمای این کشور در سال 2008 برگزید.

"غیر ارادی" پنجمین فیلم اوستلوند در مقام کارگردان است که این روزها فیلم سینمایی "بازی" را در مرحله پیش‌تولید دارد. سینمای سوئد در هشتاد و یک دوره برگزاری مراسم اسکار 14 بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان شده و سه بار هم جایزه این بخش را از آن خود کرده است.

آخرین بار سال 1983 فیلم سینمایی "فانی و الکساندر" ساخته اینگمار برگمان کارگردان شهیر و فقید سینمای سوئد موفق شد اسکار را برای کشورش به ارمغان بیاورد. برگمان دو بار دیگر در سال‌های 1960 و 1961 با "چشمه بکر" و "همچون در یک آینه" اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان را برده بود.

مهلت ارسال فیلم‌ها برای حضور در بخش اسکار غیر انگلیسی‌زبان به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا اول اکتبر به پایان می‌رسد و هشتاد و دومین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار هفتم مارس 2010 ـ یک هفته دیرتر از موعد همیشگی ـ در کداک تیه‌تر لس آنجلس برگزار می‌شود.