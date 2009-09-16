به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این دوره جشنواره بینالمللی فیلم بانگوک روز 24 سپتامبر با نمایش فیلم سینمایی "سرباز بد" به کارگردانی ورنر هرتسوگ آغاز میشود و 30 سپتامبر با نمایش "سواسدی بانگوک" شامل 9 فیلم کوتاه ساخته 9 فیلمساز تایلندی به پایان میرسد. فیلم هرتسوگ هفته گذشته در جشنواره ونیز حضور داشت.
"آن سوی رودخانه" احمدی مطلق در بخش مسابقه رسمی جشنواره بانگوک 2009 با هشت فیلم دیگر برای دریافت جایزه کیناری طلایی رقابت میکند که عبارتند از "سرگردان" از ویتنام، "هر کس دیگر" از آلمان، "من مادرم را کشتم" از کانادا، "هوشو" از شیلی، "از نفس افتاده" از کره جنوبی، "آلتیلانو" از بلژیک و "اینلند" از الجزایر / فرانسه.
"آن سوی رودخانه" دومین فیلم احمدی مطلق در مقام کارگردان است و داستانی درباره دفاع مقدس دارد که نخستین بار پارسال در بخش مسابقه فیلمهای اول و دوم جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلم به تهیهکنندگی منوچهر محمدی تولید شده و احمد ساعتچیان، رضا مولایی، رزاق رادان و حازم شاهی در آن بازی کردهاند.
در بخش مسابقه سینمای آسیای جنوب شرقی 9 فیلم از ویتنام، تایلند، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و اندونزی به نمایش درمیآید. زمان برگزاری هفتمین جشنواره فیلم بانگوک با جشنواره بینالمللی فیلم انیمیشن بانگوک همزمان شده که از 25 تا 30 سپتامبر برپا و با نمایش انیمیشن فرانسوی "یونا یونا پنگوئن" آغاز میشود.
همزمان با برپایی جشنواره، چند سمینار و کارگاه فیلمسازی هم برگزار میشود. امسال آخرین دورهای است که جشنواره بانگوک با همکاری اداره گردشگری تایلند و فدراسیون انجمن ملی فیلم این کشور برپا خواهد شد. جاروک کالجاروک رئیس فدراسیون و مدیر جشنواره است و بر تمام رویدادهای مربوط به آن نظارت دارد.
جیمز بلوشی، وینگ ریمز و ژان کلود ون دم از ستارگانی هستند که به مناسبت برگزاری جشنواره فیلم بانگوک به تایلند میآیند. پس از رسوایی فساد که سال 2007 گریبان جشنواره را گرفت، این رویداد سینمایی برای بازیافتن اعتبار خود تلاش میکند. اتهام زوجی آمریکایی در پرداختن رشوه به مدیران جشنواره بانگوک برای مدیریت آن به تازگی در دادگاهی در آمریکا اثبات شد.
مدیریت هنری جشنواره فیلم بانگوک بر عهده اتحادیه کارگردانان سینمای تایلند به ریاست یانگوت توگونگتون است و پیمپاکا توویرا و مای مکساوان هم مدیران دفتر برنامهریزی آن هستند. پارسال فیلم سینمایی "آن سه" ساخته نقی نعمتی جایزه ویژه داوران ششمین جشنواره فیلم بانگوک را از آن خود کرد و فیلم کلمبیایی PVC-1 برنده جایزه بزرگ شد.
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