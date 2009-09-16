به گزارش خبرگزاری مهر، محققان برای رشد نانوذرات اکسید آهن از هیدرات کلراید آهن به عنوان پیش ماده استفاده کردند. برای تهیه سل مورد نیاز نسبتی از محلول الکل آب، هیدرازین، هیدروکسید و پیش ماده مورد نظر را با نسبتهای مشخص به کار برده، سپس سل های تولیدی را در سیستم آلتراسونیک قرار داده و واکنش به طور احیای خود به خودی انجام گرفت.

در این زمان، نانوذرات اکسید آهن در محلول حاصل رسوب کرده و ژلهای حاصل بعد از جداسازی، با آب مقطر و الکل شستشو و در کوره تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند.

یکی از کاربردهای نانوذرات اکسید آهن ذخیره سازی هیدروژن است. علاوه بر این یکی از معضلات جدی در اقتصاد هیدروژن، ذخیره سازی مقرون به صرفه و مطمئن آن است از این رو سنتز نانوذرات اکسید آهن و سایر فلزات واسطه یکی از گزینه های مناسب برای بررسی ذخیره سازی هیدروژن است.