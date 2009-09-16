عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- تداوم رایزنی جرج میچل برای رسیدن به توافق با نتانیاهو و ابومازن.

- کمیته تحقیق سازمان ملل: اسرائیل در جنگ غزه مرتکب جنایات جنگی شده است.

- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا: موضوع هسته ای در صدر مذاکرات ما با ایران قرار دارد.

- کشته شدن یکی از رهبران گروه الحوثی به همراه 12 نفر دیگر در درگیری های روز گذشته در صعده یمن.

- جو بایدن در عراق اظهار داشت: موفقیت انتخابات پارلمانی در عراق شرط لازم برای حل برخی موضوعات سیاسی معلق مانده است.

- منتظر الزیدی خبرنگار پرتاب کننده کفش به سوی بوش، خواستار عذرخواهی نوری المالکی شد / من در زمان بازداشت تحت شکنجه قرار گرفتم.

- کشته شدن 27 نفر از نیروهای طالبان در درگیری با نیروهای افغانی و بین المللی در ایالت قندهار.

- پس از پایان دوره ریاست میگل دسکوتو بر مجمع عمومی سازمان ملل؛ علی التریکی وزیر خارجه اسبق لیبی ریاست شصت و چهارمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده گرفت.

- شاهدان عینی خبر دادند: حمله به پایگاه اصلی نیروهای آمریکایی در بصره.

- امروز برای انتخاب باروسو برای ریاست بر پارلمان اروپا رای گیری می شود.