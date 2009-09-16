به گزارش خبرنگار مهر، سفر مطالعاتی دکترمحمدرضا شفیعی کدکنی به آمریکا در هفته‌های قبل با حواشی و شایعات فراوانی همراه شد. پس از آن هم که نامه تقاضای این استاد دانشگاه برای سفر مطالعاتی خطاب به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بر روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، بر دامنه این حواشی و گمانه‌زنی‌ها افزوده شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان داد که نامه دکتر شفیعی کدکنی اولین بار در وبلاگ یکی از استادان دانشگاه منتشر شده بود و پس از آن هم ما موضوع را از سوی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دنبال کردیم.

ماحصل این پرس و جوها این شد که منوچهر اکبری رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نمابری را به صورت اختصاصی برای خبرگزاری مهر فرستاد و اتفاقات پیش آمده را به این شکل ارزیابی کرد: "رسانه‌ای شدن نامه اداری استاد معزز آقای دکتر شفیعی کدکنی کار پسندیده‌ای نبوده است".

وی در ادامه این نامه نوشته است: "یکی از همکاران برای جلوگیری از سوء استفاده برخی رسانه‌ها، یادداشت اداری حضرت استاد دکتر شفیعی کدکنی را در وبلاگ شخصی خود قرار داده است بدون آنکه با دانشکده و دانشگاه هماهنگی شده باشد که یقیناً نیت ایشان خیر بوده است. بی تردید استاد دکتر شفیعی کدکنی از طرح تقاضای فرصت مطالعاتی در رسانه‌ها راضی نیست".

اکبری اضافه کرده است: "فرصت مطالعاتی استاد بنا به دعوت دانشگاه پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا صورت پذیرفته است و هر گونه سابقه مهاجرت ایشان به آمریکا تکذیب می‌شود. ایشان نیز مثل صدها استاد دیگر که برای مطالعات علمی و انجام تحقیقات آکادمیک به خارج از کشور اعزام می‌شوند، اعزام شده‌اند. انشا الله پس از ماموریت یکساله و چه بسا زودتر از آن دانشگاه تهران و سایر دانشجویان علاقمند از فیض وجود استاد و کلاسهای پربرکتشان بهره‌مند خواهند شد".