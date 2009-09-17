سکوت و خاموشی ارکستر موسیقی ملی

اینک بیش از شش ماه است که ارکستر موسیقی ملی در سکوت و خاموشی به سر می برد. فرهاد فخرالدینی حدود دو ماه پیش طی مصاحبه ای از کناره گیری اش از رهبری این ارکستر خبر داد که این خبر بلافاصله از سوی معاونت هنری ارشاد تکذیب شد اما در همان تکذیبیه موضوع انتقال ارکستر موسیقی ملی از دفتر موسیقی به بنیاد رودکی فاش شد در حالی که فخرالدینی هیچ اشاره ای به این انتقال نکرده بود و بدون ذکر دلیل خاصی فقط گفته بود که دیگر نمی خواهد رهبر ارکستر موسیقی ملی بماند.

طبیعتا همزمانی این انتقال با کناره گیری فخرالدینی می تواند یک ربط منطقی پیدا کند. به هر حال اتفاقات و رخدادهای پیش و پس از انتخابات و لغو مکرر کنسرتهای ارکستر موسیقی ملی نیز مزید بر علت شد تا ارکستر موسیقی ملی از بلاتکلیفی اجرای برنامه های خود رنج برده و نتواند همچون سالهای گذشته با ارائه برنامه های مدون و مشخص خود به حیات هنری اش استمرار بخشد.

بر اساس گفته های معاون هنری که جابه جایی و انتقال ارکستر موسیقی ملی تاثیر و تفاوت چندانی در اصل موضوع که برخورداری از حمایت وزارت ارشاد از ارکستر است ندارد اما عملا تفاوت و دگرگونی حاصل از این جا به جایی به اثبات رسید چرا که بعد از گذشت ماهها، در حال حاضر رهبری ارکستر مشخص نیست، تمرینات گروهی متوقف شده ونه تنها اعضا و نوازندگان ارکستر بلکه مسئولان و علاقمندان به این ارکستر نیز از آینده آن اطلاعی ندارند ودر نهایت باید گفت بعد از گذشت این انفعال شش ماهه و سپری شدن یک نیمه از سال برای نیمه دوم سال نیز هیچ برنامه ای از سوی مسئولان برای ارکستر ملی اعلام نشده است.



حال با توجه به اینکه چنین وضعیتی در طول عمر دهساله ارکستر بی سابقه بوده است باید به تاثیرات عمیق و اساسی این انتقال(و یا هرعاملی که موجد چنین وضعیتی شده است) اندیشید و نگران بود که اگر این روند ادامه پیدا کند با نبود رهبر ارکستر به عنوان کانون همگرایی اعضا و با گسستی که بین نوازندگان پیش می آید بدون قطع باید منتظر انحلال و از هم پاشیدن ارکستر موسیقی ملی باشیم.

سخن درباره نقش فرهاد فخرالدینی به عنوان عضو موثر هیئت موسس این ارکستر و تجربه چند دهه ایشان و سابقه دهساله ارکستر موسیقی ملی و جایگاه و مخاطبان خاصی که این ارکستر بعد از تلاش و کوشش دهساله همه دست اندرکاران آن یافته است شاید توضیح واضحات باشد اما بدون شک یادآوری این نکات برای مسئولان خالی از فایده نیست چرا که این سکوت التهاب و غوغای درونی دلسوزان به موسیقی ملی وتنها ارکستر آن را بیشتر می کند.