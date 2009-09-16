6 سینمای نیمه فعال از 19 سینما/ آذربایجان غربی بدون سینما می ماند

حسین پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر از وضعیت موجود سینماهای استان انتقاد کرد و افزود: با توجه به سابقه 90 ساله سینما در آذربایجان غربی، در حال حاضر از 19 باب سینمای موجود در استان 12 باب آن تعطیل و هفت باب آن به صورت نیمه فعال فعالیت می‌کنند.

مهمترین عامل رکود سینماهای استان را فرسوده بودن امکانات، تجهیزات سینماها و استاندارد نبودن سالن‌های نمایش و نمایش نیافتن فیلم‌های در سطح بالا و مطابق با فرهنگ و تاریخ مردم دانست و بیان داشت: نقش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ناظر بر سینماهاست که به دلیل عدم حضور بخش خصوصی هم اکنون مدیریت سینماهای استان در دست بخش دولتی است و این امر عملا امکان نظارت بر سینماها از سوی ارشاد وجود ندارد.

پناهی در تشریح وضعیت سینماهای شهرستان‌های مختلف استان گفت: شهرستان ماکو با 52 هزار نفر جمعیت سینما ندارد، شهرستان سلماس با وجود جمعیت بالغ بر 180 هزار و 708 نفر تنها دارای یک سالن سینما است که روزانه تنها پنج نفر بیننده دارد و با این وضعیت رو به تعطیلی پیش خواهد رفت؛ شهرستان‌های خوی و مهاباد نیز دارای وضعیت مشابهی هستند.

تجهیز هر باب سینمای نیمه فعال استان نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار است در حالیکه اعتبار 15میلیارد ریالی سال 86 برای بازسازی هفت سینما هنوز اختصاص نیافته است رئیس اداره سینمایی آذربایجان غربی

وی با اشاره به این‌که از پنج سینمای شهرستان ارومیه تنها سه سینما فعال است خاطرنشان کرد: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری عامل کاهش تعداد سینماهای ارومیه به سه سینما است.

وی با اشاره به اینکه برای تجهیز و نوسازی هر باب سینمای نیمه فعال ارومیه بیش از یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است تصریح کرد: تامین 50 درصد این میزان به عهده استانداری و 50 درصد دیگر به عهده معاونت سینمایی است که تاکنون همکاری‌های لازم در این زمینه از سوی استانداری صورت نگرفته است.

رئیس اداره امورسینمایی استان اعتبار مورد نیاز برای بازسازی سینماهای استان را در سال 86 برای هفت سینمای نیمه فعال حدود 15 میلیارد ریال ذکر کرد و بیان داشت: متاسفانه این اعتبار تاکنون اختصاص نیافته است.

وی خاطرنشان کرد: این اعتبار مقرر شده بود در قالب یک تفاهم نامه فی مابین استاندار آذربایجان غربی و معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت شود که عدم عمل به این تفاهم نامه از سوی استاندار موجب شده است این اعتبار همچنان در حد یک مکاتبه باقی بماند.

وی با تاکید بر نقش واگذاری سینماها به بخش خصوصی در جهت رشد آنها، اظهار داشت: با تحقق این امر سینماهای فعلی به مجتمع‌های فرهنگی، تجاری، سینمایی تبدیل می‌شوند.

پناهی از قرار گرفتن آذربایجان غربی در رتبه نوزدهم کشوری در بخش کمی و کیفی سینماها خبر داد و عنوان کرد: در 5 ماهه نخست سال 88، جمعیت سینما رو در ارومیه بیش از 124 هزار 480 نفر بوده که از این میزان، بیش از 68 هزار نفر بیننده فیلم اخراجی‌های دو بوده‌اند که این امر نشان دهنده تاثیر بسزای فیلم‌های اکران شده در جذب هرچه بیشتر مردم به سینماها است.

وی گفت: سینماها در پر کردن اوغات فراغت همشهریان ارومیه، 40 درصد و در شهرستان‌ها پنج درصد نقش دارد.

پناهی با بیان این‌که تعداد صندلی‌های کل سینماهای استان 11هزار و 51 عدد است که از این تعداد 3712صندلی فعالند، افزود: با احتساب سینماهای فعال برای هر 750 نفر یک صندلی در سینماهای استان وجود دارد.

سینماهای آذربایجان غربی نیازمند نوسازی هستند

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی وضعیت سینماهای استان را نامناسب دانست و گفت: تمام سینماهای استان به حدی فرسوده هستند که باید نوسازی شوند چون تعمیر و بازسازی این اماکن جوابگو نخواهد بود.

پناه نجف زاده با انتقاد از کم توجهی به صنعت سینما عدم همت مسئولان استانی و استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی را از دلایل رکود سینماهای استان عنوان کرد.

همه سینماهای استان فرسوده و غیرقابل استفاده هستند و از 19 سینمای استان شش سینما به صورت نیمه فعال دایر هستند مدیر سینمایی حوزه آذربایجان غربی

مدیر سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تمامی سینماهای استان فرسوده و غیر قابل استفاده هستند.

سید احمد قریشی افزود: از 19 سینمای موجود در استان تنها شش سینما به صورت نیمه تعطیل فعالیت می کنند که به لحاظ فضاهای فیزیکی کاملا مستهلک و تخریبی هستند.

وی ادامه داد: از 11 هزار صندلی موجود در 19 سینمای استان تنها سه هزار و 500 صندلی فعال است.

قریشی خاطرنشان کرد: قدیمی ترین سینمای استان ارومیه متعلق به سال 1310 و جدیدترین را متعلق به سال 1364 است که این امر نشان از قدمت بالای عمر سینماهای استان است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون تمام سینماهای استان به لحاظ بافت فیزیکی، تجهیزات بسیار فرسوده و قدیمی هستند و در برخی از سینماهای استان برای تماشاگران امنیت جانی وجود ندارد.

مدیر سینمایی حوزه هنری آذربایجان غربی گفت: در کنار مشکلات سینماهای استان به لحاظ فیزیکی مسئولان استان نیز برای احیای دوباره سینماهای استان بی توجه هستند.

وی اضافه کرد: حدود 10 سال گذشته کمیسیونی با هدف ارائه راهکار برای برون رفت از وضعیت موجود سینماها به متولی گری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی متشکل از سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداری، حوزه هنری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان آتش نشانی پیشنهاد شد که تشکیل شود ولی متاسفانه تاکنون عملی نشده است.