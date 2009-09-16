فراخوان سازمانها و تشکلها برای شرکت مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس (3)

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در بخشی از بیانیه خود ضمن تاکید بر حضور دشمن شکن مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس اینچنین آورده است: جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی همراه با دولت اصولگرا و مردم شریف ایران این روز را گرامی داشته و همگام با آنان در این راهپیمایی شرکت می نماید. روز قدس نه تنها برای ما ایرانیان بلکه برای همه مسلمانان جهان روز وحدت و یکدلی است باید هوشیار بود تا عوامل فتنه و فریب خوردگان اجانب در این روز مقدس با شعارهای گمراه کننده در صفوف مسلمانان ایجاد تفرقه ننمایند.

همچنین سازمان بسیج اساتید در بیانیه خود آورده است: اساتید بسیجی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایران اسلامی در اطاعت از فراخوان ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، همگام با ملت بزرگ ایران و دیگر ملل مسلمان جهان در روز قدس ومبارزه جهانی با صهیونیسم شعار همیشگی مرگ بر آمریکا - مرگ بر اسرائیل را فراید خواهد زد و امیدوار است همه آحاد امت ایران اسلامی به ویژه نخبگان دانشگاهی با حضور هوشیارانه و پرشور خود بار دیگر پرچم مبارزه با استکبار و اشغالگران را به اهتزاز درآورند.

سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت روز جهانی قدس در بیانیه خود اعلام کرد: سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پرسنل خدوم این وزارتخانه ضمن تجدید بیعت با ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای اعلام می دارد در راهپیمایی عظیم و با شکوه روز قدس دوشادوش ملت شهید پرور ایران اسلامی شرکت فعال خواهد داشت و در راه اجرای فرامین فرمانده معظم کل قوا، آماده هر نوع جان فشانی است و پیرو اوامر معظم له معتقد است روز قدس مظهر وحدت ملی ایران است. ملت بزرگ و بیدار ایران جمعه آینده یکپارچه و متحد پرچم حمایت از مظلومان فلسطین را در پیشاپیش ملت های ظلم ستیز جهان به اهتزاز در خواهد آورد. پرچمداری در عرصه حمایت از فلسطین تنها با یکپارچگی ملت ایران امکان پذیر است.

در بیانیه شورای عالی استانها به مناسبت روز جهانی قدس نیز می خوانیم: اینک در آستانه سی امین سال روز جهانی قدس از سوی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان راهبردی ترین سند سیاسی دینی انقلاب اسلامی ایران ما شورائیان سراسر کشور همراه با مردم همیشه بیدار و در صحنه، در یک تجمع عظیم و بی نظیر در رویارویی تبلیغات سیاسی با سلطه جویان، جهت احیاء فلسطین و حضور در مجامع جهانی به دفاع از مظلومان و مسلمانان جهان و همچنین شکرگزاری به پیشگاه خداوند متعال به جهت ناکامی رژیم منحوس اسرائیل غاصب، همصدا با مردم فلسطین برای نابودی و محو کامل اسرائیل، این روز بزرگ، روز جهانی قدس را گرامی خواهیم داشت.

همچنین جنبش دانش آموزی ایران اسلامی در آستانه روز جهانی قدس با صدور بیانیه ای، از آحاد جامعه به ویژه دانش آموزان آزاده سراسر جهان برای شرکت در راهپیمایی این روز دعوت به عمل آورد. در این بیانیه آمده است: ما اعلام می داریم با راهپیمایی خود در روز قدس نشان می دهیم که برای جهاد و شهادت آماده ایم و منتظریم تا رهبر عالیقدر انقلاب و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای فرمان دهند تا همان عزت و شرافت و ایمان و انقلابی گری هشت سال دفاع مقدس را دوباره احیا نماییم.

در بیانیه وزارت دادگستری به مناسبت روز قدس نیز آمده است: وزارت دادگستری ضمن اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی که دم از حقوق بشر می زند، همگام با حضور گسترده و یکپارچه تمامی مسلمانان جهان با فریاد "مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا" در راهپیمایی بزرگ روز جمعه آمادگی خود را برای همدردی با ملت های ستمدیده عالم اعلام و با آرمان های امام راحل و قدس شریف تجدید میثاق می کند.

مجمع نیروهای خط امام (ره) در بیانیه خود آورده است: روز قدس در پیش است. این روز از یادگارها و میراث های ارزشنمد بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) است. روز قدس روز خروش آزادگان جهان علیه اشغالگری و تجاوز سازمان یافته است. روز قدس روز تجلیل از مقاومت و دفاع از مظلوم است. امام (ره) فرمودند: "ما از مظلوم دفاع می کنیم و بر ظالم می تازیم" و به راستی کیست که نداد ملت ستمدیده فلسطین و قدس عزیز نماد مظلومیت و رژیم اشغالگر صهیونیستی سمبل تجاوز و سرکوب در جهان معاصر است.

مجمع نیروهای خط امام از عموم مردم ایران و همه آزادگان جهان دعوت می کند با حضور پرشور و مشارکت آگاهانه خود در راهپیمایی روز قدس این روز بزرگ را گرامی داشته و مظاهر ستم و تجاوز و سرکوب را محکوم نمایند.

شورای فرهنگی - اجتماعی زنان به مناسبت روز جهانی قدس در بیانیه خود تاکید کرده است: از سازمان ها و نهادهای مدعی حمایت از حقوق بشر می خواهیم به وظیفه قانونی و مسئولیت حقوقی خود عمل کنند و اتهام همکاری با غاصبان را پس از شصت سال از خود دور نمایند. شورای فرهنگی - اجتماعی زنان ضمن میثاق دوباره با آرمان های فلسطین و اعلان پیمان همبستگی با فرزندان مقاومت اسلامی، از مردم شریف ایران و همه مسلمانان آزادیخواه جهان دعوت می کند تا با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و برائت از صهیونیست ها، آمریکا و متحدان آنان در منطقه به نمایش بگذارند.

در بیانیه جامعه اسلامی کارمندان به مناسبت روز جهانی قدس نیز می خوانیم: مردم ولایتمدار ایران اسلامی در این روز ضمن نمایش وحدت شکوهمند خویش الهام بخش مردم مسلمان، حق طلب و آزاده جهان برای احقاق حقوق مردم تحت ستم سرزمین مقدس فلسطین خواهد شد. جامعه اسلامی کارمندان در روز قدس همراه با کارمندان شریف و مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی از حقوق مردم فلسطین دفاع و حمایت خواهد نمود.

حزب موتلفه اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس در بیانیه خود آورده است: اینک در سی امین سالروز دستور آن پیر سفر کرده برای قرار دادن جمعه آخر ماه مبارک رمضان برای اتحادداخلی و خارجی حول دفاع از قدس عزیز، عده ای بدسگال بر آن هستندک ه این یادگار بزرگ را مخدوش نمایند. همانا که امروز داعیه دروغین تبعیتشان از امام آشکار گشته است و فراموش کرده اند فریاد آن مراد فرزانه را که حتی از اینکه یک روز هم به نام قدس برگزار شود وحشت نموده اند. نکند که اینان تصور کرده اند که گذشت زمان سیرت و صورت جنایتهای اسرائیل و صهیونیزم را دگرگون ساخته است و گرگ های خون آشام صهیونیزم از فکر تجاوز و غصب سرزمین های از نیل تا فرات دست برداشته اند...

بی شک حضور هوشیارانه و عظیم ملت ایران در روز قدس امسال نیز همچون همیشه خط بطلانی برای این القائات شیطانی و تفرقه افکانه خواهد کشید و اثبات خواهد کرد که این روز، مظهر وحدت ملت ایران در دفاع از ملت مظلوم فلسطین است و روزی است که عاشقان اسلام راستین نخواهند گذاشت پرچم به اهتزار درآمده قدس که با همت امام راحل (ره) برافراشته شد، با چنین توطئه هایی بر زمین افتد.

در بیانیه ای دیگر نیز می خوانیم: طلاب، فضلاء، اساتید و کارکنان جامعه المصطفی (ص) العالمیه با الهام از تعالم دین مبین اسلام، در آستانه روز جهانی قدس ضمن تجدید میثاق با آرمان های بلند رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره) و لبیک گویی به فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همگان با امت متدین و روزه دار، حمایت همه جانبه را از آرمان قدس شریف و مقاومت ملت مظلوم فلسطین اعلام داشته و با حضور در راهپیمایی عظیم روز جهانی قدس از اشغالگران سرزمین های اسلامی ابراز تنفر نموده و آزادی کامل قدس شریف را از چنگال دژخیمان و زورگویان جهان از خداوند منان مسئلت خواهد نمود.

اتحادیه بین المللی سازمان های غیر دولتی مدافع مردم فلسطین نیز در بیانیه خود آحاد مردم را به حضور هر چه پرشکوه تر در این مراسم جهانی که روز وحدت و همبستگی مستضعفان بر علیه مستکبران است فرا می خواند حضوری که بی شک در تاریخ ثبت خواهد شد.

همچنین کانون سردفترداران و دفتریاران با صدور بیانیه ای خواستار حضور حداکثری ملت شریف ایران در راهپیمایی روز قدس شد.

جهاد گران جهاد دانشگاهی نیز در بیانیه خود در آستانه این روز بزرگ ضمن دعوت از امت همیشه در صحنه اعلام می دارند که همگام با سایر اقشار ملت به ویژه دانشگاهیان و دانشجویان آگاه ایران اسلامی در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور خواهند یافت تا بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل (ره) و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای حمایت خود را از مبارزات اسلامی و حق طلبانه ملت مظلوم فلسطین در راه رهایی قدس شریف به گوش جهانیان برسانند.

همچنین در بیانیه مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: اعضای این تشکل در سراسر کشور معتقد است در این مقطع حساس دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد تفرقه در صفوف متحد ملت ایران و امت اسلام در سراسر جهان می باشند به همین سبب ما ضمن حضور در این روز بیادگار مانده از امام راحل (ره) از همه مردم انقلابی و تشکل های سیاسی می خواهیم به تبعیت از بیانات روشنگرانه و حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعه 21 ماه مبارک رمضان با وحدت و حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی و استکباری بار دیگر از آرمان های ملت فلسطین دفاع نمایند.