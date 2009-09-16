کتاب جدید پولمن واکنش کلیسا را برانگیخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کاتولیک نیوز، معاون اسقف کلیسای بیرمنگام، دیوید مک گاف با انتقاد از ادعای کتاب جدید پولمن منبی بر اختراع الوهیت عیسی مسیح (ع) از جانب سنت پل گفت: این سخنان با هیچ تحقیق معتبری از کتاب مقدس جور درنمیآید.
در کتابی که بهزودی از این نویسنده داستانهای کودکان منتشر میشود، عنوان شده است که صفات الهی به واسطه ذهن خیالپرداز سنت پل به عیسی مسیح (ع) منسوب شده است.
اسقف مک گاف در پاسخ به این ادعا عنوان میکند: هیچ مدرکی وجود ندارد که پل بر انجیل تأثیر گذاشته باشد.
وی میافزاید: تئوری پولمن بدون مطابقت با پژوهشهای معتبر روی متون کتاب مقدس انجام شده است.
مک گاف تاکید میکند: بیان این ادعا نادیده گرفتن این واقعیت است که روایت زندگی مسیح (ع) از گذشتههای دور دهان به دهان نقل شده است.
پیتر کرنی، سخنگوی کلیسای کاتولیک در اسکاتلند نیز عنوان کرده است که کاتولیکها خیلی هم نگران چاپ این کتاب نیستند.
وی میگوید: این مهم است که مردم باید در بیان نظراتشان آزاد باشند. مسیحیان دیگر تجربههای گذشته همچون انداختن کافران جلو شیر را پشت سر گذاشتهاند.
فیلیپ پولمن متولد 1946 انگلستان است. وی از نویسندگان سرشناس ادبیات کودکان و نوجوانان محسوب میشود. کتاب وی با عنوان" نیروی اهریمنیاش" فروش قابل توجهی را در عرصه ژانر فانتزی کسب کردهاست.
"نیروی اهریمنیاش" شامل" سپیده شمالی "(در آمریکای شمالی با عنوان قطب نمای طلایی)، "خنجر ظریف" و"دوربین کهربایی" است. پولمن با اولین مجموعه (سپیده شمالی) توانست مدال کارنگی را به خاطر بهترین رمان کودک در سال 1955 در بریتانیا کسب کند. در کتاب دوم (خنجر ظریف) او توانست دو جایزه وایتبرید را برای بهترین کتاب کودکان در سال 2001 و در سال 2002 به خود اختصاص دهد.
از پولمن تا کنون چندین کتاب به فارسی ترجمه شدهاست که از آن جمله میتوان به "نیروی اهریمنی اش" و " پل شکسته" با برگردان فرزاد فربد اشاره کرد.
