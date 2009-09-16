مقررات ساماندهی باغستانهای سنتی قزوین تصویب شد

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: بر اساس صورتجلسه شورای برنامه ‌ریزی استان که در نتیجه حمایت مستمر و تأکید استاندار قزوین، پیگیری‌های فراوان اعضای شورای اسلامی شهر و نیز جلسات مستمر نمایندگان باغات سنتی در شهرداری صورت گرفت، مقرر شد شهرداری قزوین نسبت به طراحی و تهیه ساختمان‌های پیش ساخته باتوجه به معماری سازگار با طبیعت باغستان و در قالب ضوابط و مساحت‌های تعیین شده در چند الگوی مناسب برای محل‌های مجاز اقدام کند.



وی افزود: در صورت تقاضای مالک مبنی بر استفاده از مزایای ساخت و ساز، شهرداری با دریافت هزینه مربوطه اجرای طرح را، خود و یا از طریق شرکت و سازمانی که به صورت مستقیم زیر نظر شهرداری باشد، انجام می‌دهد.

شهردار قزوین تصریح کرد: اساسنامه این سازمان توسط شهرداری تهیه و برای تصویب به شورای شهر ارسال شده است و این سازمان می‌تواند اقدامات مذکور را زیر نظر شهرداری انجام دهد که در اساسنامه تشکیل سازمان باغستان، پیش بینی مشارکت سازمان‌های جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و مسکن و شهرسازی لحاظ خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: براساس طرح مطالعاتی ساماندهی و احیای باغستان سنتی قزوین، از ورود هرگونه مصالح ساختمانی و بنایی شامل، آجر، سیمان، آهن به عنوان عملیات اجرایی به باغ ها جلوگیری و برای تعیین مساحت اتاقک‌های پیش ساخته در محدوده باغ‌ها نیز با توجه به مساحت آن اقدام می ‌شود.



نصرتی یادآور شد: در باغهای دو تا 5 هزار مترمربع، 35 مترمربع انباری و اتاق استراحت، در باغهای پنج تا هفت هزار مترمربع، 20 متر انباری و 35 متر فضای استراحت، در باغهای هفت تا 10 هزار مترمربع 30 متر انباری و 55 متر فضای استراحت و در باغهای بالای 10 هزار مترمربع، 40 متر انباری و 75 متر فضای استراحت و احداث مخزن آب با سطح اشغال حداکثر 25 مترمربع پیش بینی شده است.



وی اضافه کرد: برای واحدهای پیش ساخته مذکور نصب هرگونه تأسیسات زیربنایی شامل آب، برق، گاز، تلفن منتفی بوده و در قرارداد مالکین با شهرداری قید می‌ شود.



شهردار قزوین اظهار داشت: همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام شد، استانداری قزوین از منابع خشکسالی، اعتبار مناسبی را به طرح احیای باغستان اختصاص دهد.

وی اعلام کرد: برای ایجاد امنیت روانی و حفظ لبه باغ‌ها از خطر ساخت و ساز مسکونی، ایجاد کاربری فضای سبز و فضاهای عمومی که نقش انتقالی روابط بین بافت حاشیه شهر و باغ‌ها را می‌توانند ایفا کنند، مجاز بوده و هرگونه ساخت و ساز با کاربری مسکونی و حداقل‌هایی که برای حوزه باغی در نظر گرفته شده، ممنوع است.



نصرتی افزود: همچنین براساس صورتجلسه یاد شده محدوده تعیین شده پنج ‌گانه با مختصات و مشخصات دقیق برابر نقشه‌ای که منطبق بر پلاک‌های ثبتی است، به تصویب رسید که در حوزه فراباغی موضوع احداث کارگاه‌ها در هر مورد باید جداگانه به تصویب کارگروه برسد.



وی در پایان اظهار امیدواری کرد: این مصوبه انگیزه کافی و لازم را برای احیای باغات سنتی با مشارکت صاحبان باغات ایجاد کند.

این مصوبه به عنوان بخشی از ضوابط حریم، پیوست طرح جامع شهر قزوین خواهد شد.