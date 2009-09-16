نمایش "شیرین" و "بیست" در بخش سینمای جهان جشنواره فیلم بانگوک

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره فیلم بانگوک اعلام کرد بخش غیر رقابتی سینمای جهان این جشنواره به نمایش فیلمهایی اختصاص دارد که پیشتر در دیگر جشنوارههای سینمایی جهان به نمایش درآمده و درخشیدهاند. امسال در این بخش 24 فیلم حضور دارند که سهم سینمای ایران دو فیلم از کارگردانان نسلهای اول و سوم است.
"شیرین" فیلمی 92 دقیقهای از فیلمساز شاخص و برنده نخل طلایی کن است که پیش از این در بخشهای جنبی چند جشنواره از جمله ونیز به نمایش درآمده و تحسین شده است. گلشیفته فراهانی، مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، ژولیت بینوش، مهناز افشار و ترانه علیدوستی از جمله بازیگران این فیلم پربازیگرند که روزهای سوم و پنجم جشنواره بانگوک به نمایش درمیآید.
"بیست" هم سومین فیلم کاهانی فیلمساز جوان ایرانی پس از "آدم" و "آن جا" است که مدتی پیش در چهل و چهارمین جشنواره فیلم کارلووی واری جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه کلیسای جهانی را از آن خود کرد. این فیلم قرار است به زودی در چهارمین جشنواره فیلمهای هنری باتومی در گرجستان به نمایش درآید.
فیلم سینمایی "بیست" داستان تلاش کارگران یک رستوران برای جلوگیری از تعطیلی آن در 20 روز آینده است که پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی، علیرضا خمسه، فرشته صدرعرفایی، مهران احمدی و حبیب رضایی در آن بازی کردهاند. این فیلم در بخش سینمای جهان هفتمین جشنواره فیلم بانگوک دو نمایش در روزهای دوم و پنجم جشنواره دارد.
از دیگر فیلمها و سینماگران مهم حاضر در این بخش جشنواره بانگوک میتوان به الیا سلیمان با "زمان باقیمانده"، مارکو بلوکیو با "وینسره"، مانوئل دی اولیویرا با "شگفتیهای دختر موطلایی"، ژاک اودیار با "یک پیشگو"، لارس فن تریر با "ضد مسیح"، پدرو آلمودوار با "آغوشهای شکسته" و کلر دنیس با "35 نما از روم" اشاره کرد.
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