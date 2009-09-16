اجرای نمایش "خشکسالی و دروغ" یعقوبی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که داستان زندگی یک وکیل دادگستری و همسرش و اتفاقاتی که میان آنها رخ میدهد را روایت میکند از 20 مردادماه در سالن چهارسو به صحنه رفته و با توجه به استقبال مخاطبان و تماشاگران تئاتری تا سوم مهرماه روی صحنه خواهد بود.
"خشکسالی و دروغ" با حضور آیدا کیخایی، رویا دعوتی، مهدی پاکدل و علی سرابی هر شب ساعت 20:30 به مدت 95 دقیقه و با قیمت بلیت پنج هزار تومان اجرا میشود.
نمایش "باغ شکرپاره" نوشته و کار قطبالدین صادقی به رغم استقبال خوب تماشاگران 28 شهریورماه به اجرای خود در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر پایان میدهد. این نمایش که اثری روحوضی است داستان به پادشاهی رسیدن شلی یکی از تیپهای اصلی نمایشهای روحوضی را روایت میکند.
"باغ شکرپاره" با حضور مصطفی عبدالهی، کرامت رودساز، اسماعیل بختیاری، کاظم هژیرآزاد، ناصر آشوری، رهام مخدومی و سامان دارابی ساعت 20:15 به صحنه میرود. آخرین اجرای نمایش "باغ شکرپاره" قطبالدین صادقی شنبه 28 شهریورماه ویژه هنرمندان خواهد بود.
"رومولوس کبیر" نادر برهانیمرند با حضور ریما رامینفر، امیر جعفری و سیامک صفری نمایش جدیدی است که از اوایل مهرماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میرود.
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