سخنرانی نجومیان درباره روایت و خوانش خلاق در ادبیات کودک

به گزارش خبرنگار مهر، این سخنرانی در روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ماه از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز خواهد شد.

نجومیان مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شهید بهشتی است و تا کنون آثار متعددی را در کارنامه خود بهثبت رسانده است که از ان جمله می توان به "درآمدی بر مدرنیسم در ادبیات"،"درآمدی بر پست مدرنیسم در ادبیات" و" مقالات هم اندیشیهای بارت و دریدا " اشاره کرد.



وی از ١٣٨٢ تا کنون مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی سازمان "سمت" و عضو گروه تخصصی زبان هنر و نشانه شناسی هنر در فرهنگستان هنر است.

مرکز فرهنگی شهرکتاب در خیابان بخارست، نبش کوچه سوم، پلاک ۸ واقع شده است.