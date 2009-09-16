حمید سلیمیان به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سال پیش بعد از آماده شدن فیلمنامه "پنج سی سی لالایی" که با همکاری زنده یاد بهمن جواهرچیان و به سفارش علیرضا شجاع نوری نوشته شد، شرایط ساخت آن فراهم نشد. بعد از گذشت مدتی طرح دیگری را آماده کردم که مورد تایید قرار گرفت و پروانه ساخت فیلم با تهیه کنندگی شجاع نوری و با فیلمنامه جدید و مجزا از فیلمنامه قبلی صادر شد.

وی افزود: با توجه به مشغله کاری شجاع نوری و با موافقت وی، مسئولیت تهیه کنندگی فیلم به سیداحمد میرعلایی منتقل شد. البته ایشان تهیه فیلم را منوط به تغییر جامع و کامل داستان فیلم و نگارش فیلمنامه جدید کردند و با انتخاب شاهد سلطانی آزاد به عنوان نویسنده، مرحله نگارش فیلمنامه جدید آغاز شد.

سلیمیان ادامه داد: در حال حاضر سلطانی آزاد نگارش نسخه نهایی فیلمنامه را به پایان رسانده است و به زودی همزمان با انتخاب نامی جدید و مناسب برای فیلم، پیش‌تولید آغاز می‌شود. مبنای این فیلمنامه سرگشتگی جوانی زخم خورده از آسیب‌های روحی است. به زودی عوامل فیلم قطعی می‌شوند.

این کارگردان که فیلم‌های کوتاه "چاه خیال"، "سینما چیه"، "تو" و ... را در کارنامه دارد، پائیز امسال نخستین فیلم سینمایی بلند خود را در تهران و طالقان مقابل دوربین می‌برد.