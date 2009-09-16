افزایش سالانه تعداد دانشجویان با بودجه دانشگاهها هماهنگ نیست

علی خیرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد ظرفیتی را ایجاد کرده اند که برنامه ریزیهای ما را با مشکل روبرو کرده است.

وی افزود: امسال برای مقطع کارشناسی ارشد 470 نفر تقاضا کردیم که متاسفانه وزارت علوم 540 دانشجو را به این دانشگاه اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه سمنان گفت: اگر هماهنگی بیشتری بین وزارت علوم و دانشگاهها به وجود بیاید مشکلات تا حدی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: بودجه دانشگاهها هر سال بر اساس شاخص تعیین شده بر اساس درصدی مشخص افزایش می یابد در حالی که لازم است میزان افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو نیز در تعیین بودجه دانشگاهها لحاظ شود.

خیرالدین گفت: هر چند که بودجه وزارت علوم در این چند سال افزایش یافته اما این افزایش جوابگوی جمعیت دانشجویی که به آموزش عالی کشور اضافه شده نخواهد بود.

وی افزود: دانشگاه سمنان در سال 84 تنها 54 رشته تحصیلی ارائه می کرد که این رقم امسال به 130 رشته رسیده و تعداد دانشجویان دکتری ما از 200 نفر در سال 84 به 1600 دانشجو در سال تحصیلی جدید افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه سمنان گفت: ورودیهای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان در سال 84 تنها 117 نفر بوده ولی اکنون ورودیهای این مقطع در سال 1388 به 540 نفر رسیده است.