آخرین اقدامات جهت پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای خوکی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی پیش طرح تعطیلی برخی دانشگاههای حوزه خلیج فارس به دلیل شیوع آنفلوآنزای خوکی مطرح شد که همین امر شایعاتی پیرامون تعطیلی دانشگاههای کشور ما نیز ایجاد کرد.

دانشگاههای کشورهای عربی میزبان دانشجویانی از کشورهای مختلف هستند و مراقبت ویژه برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای خوکی در این دانشگاهها امری طبیعی به نظر می رسید و به همین دلیل طرح تعطیلی برخی از آنها به میان آمد. اما دانشگاههای کشور ما به دلیل اینکه شمار دانشجویان خارجی در آنها بسیار اندک است و اکثر دانشجویانی داخلی هستند بنابراین طرح تعطیلی نمی تواند مطرح باشد اما وزارتخانه های علوم و خصوصا بهداشت باید برنامه های ویژه ای برای ممانعت از شیوع این بیماری در نظر بگیرند.

معاون دانشجویی وزارت بهداشت:

- دستورالعمل پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی برای خوابگاهها و دانشگاهها تهیه می شود

- ضدعفونی کردن و مراقبت بهداشتی خوابگاههای دانشجویی اجرایی می شود

دکتر عصمت باروتی - معاون دانشجویی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهیه دستورالعمل پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفولانزای نوع A (خوکی) برای خوابگاهها و کلاسهای درس دانشگاهها گفت: این دستورالعمل بنا به درخواست معاونت دانشجویی تهیه شده و در آغاز سال تحصیلی ابلاغ می شود.

باروتی خاطرنشان کرد: با توجه به امکان شیوع بیماری آنفلوآنزای نوع A (خوکی) در خوابگاهها به دلیل تجمع بیشتر افراد، این دستورالعمل به خوابگاههای دانشجویی ابلاغ می شود.

وی اضافه کرد: این دستورالعمل با همکاری معاونت سلامت تهیه می شود و پیش بینی می شود با آمدن فصل پاییز و در ماه های آبان و آذر شیوع آنفلوآنزا تشدید شود.

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت یادآور شد: این دستورالعمل به منظور درمان و پیشگیری از همه گیری آنفلوآنزای نوع A در محیط هایی که دارای جمعیت بیشتری هستند ارائه می شود.

ضدعفونی کردن و مراقبت بهداشتی خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی

باروتی همچنین از ضدعفونی کردن و مراقبت بهداشتی خوابگاههای دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و افزود: ضد عفونی کردن خوابگاهها و پاکیزه کردن آن در آستانه سال تحصیلی هر ساله انجام می گیرد اما امسال با توجه بیشتری این امر صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: بودجه خاصی به دانشگاههای علوم پزشکی داده شده که مسائل بهداشتی خوابگاهها را به بهترین نحو پیگیری کرده و به انجام برسانند. این بودجه در قالب بودجه تعمیرات و تجهیزات به دانشگاهها داده شده است تا برای فعالیتهای بهداشتی در خوابگاهها نیز آمادگی لازم را کسب کنند.

بررسی شیوع آنفلوآنزای خوکی در طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود





حسن مسلمی نایینی:

- شیوع آنفلوآنزای خوکی در طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود بررسی می شود

- بروشورهای راهکارهای پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی در دانشگاهها توزیع می شود

مدیر کل امور دانشویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز برنامه های وزارت علوم برای پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای خوکی همزمان با بازگشایی دانشگاهها را تشریح کرد و به مهر گفت: این موضوع در طرح پایش سلامت دانشجویان مورد توجه قرار می گیرد.حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید جهت پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی در دانشگاهها برنامه های اطلاع رسانی بسیاری برای دانشگاهها و خوابگاهها تدارک دیده ایم که اجرایی می کنیم.

وی اظهار داشت: علائم بیماری و راهکارهای پیشگیری از آن در قالب بروشورها و پوسترهایی در تمامی دانشگاهها و خوابگاهها توزیع می شود.

مدیر کل امور دانشجویان وزارت علوم گفت: همچنین در طرح پایش سلامت جسمی و روحی دانشجویان که در ابتدای هر سال تحصیلی دانشگاهی در دوره های روزانه دانشگاهها اجرایی می شود، موضوع آنفلوآنزای خوکی را مد نظر قرار می دهیم.

وی گفت: طرح پایش سلامت امسال برای دانشجویان جدیدالورود کارشناسی و کارشناسی ارشد دوره های روزانه دانشگاهها اجرا می شود.

مسلمی نائینی اظهار داشت: مدیران مراکز بهداشت در دانشگاههای سراسری کشور برنامه های مربوط به پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی را در دانشگاهها مدیریت می کنند.

اما مهمترین بخشی که می تواند پاسخگوی برنامه های کشور برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای خوکی در دانشگاهها باشد معاونت سلامت وزارت بهداشت است که متولی اصلی سلامت در کشور است. خوشبختانه معاونت سلامت وزارت بهداشت در حال تهیه دستورالعمل پیشگیری از آنفولانزای A در دانشگاههای سراسر کشور است. این دستورالعمل در آستانه سال تحصیلی جدید به کلیه دانشگاههای کشور ابلاغ می شود. در عین حال مراقبتهای بهداشتی در سطح دانشگاهها افزایش می یابد.

معاون سلامت وزارت بهداشت:

- دستورالعمل پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در دانشگاهها تدوین می شود

- نیازی به طرح معاینه همه دانشجویان نیست

دکتر سید حسن امامی رضوی معاون سلامت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستورالعمل در حال تهیه برای پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) از ارائه و ابلاغ آن در آستانه سال تحصیلی به همه دانشگاههای کشور خبر داد.

دستورالعمل پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) همه دانشگاههای کشور را در بر می گیرد

وی گفت: دستورالعمل پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در معاونت سلامت در حال تهیه است و همه دانشگاههای کشور را در بر می گیرد. این دستورالعمل با کامل شدن در آستانه سال تحصیلی جدید به همه دانشگاهها اعم از دانشگاههای علوم پزشکی و غیر پزشکی کشور ابلاغ می شود.

امامی رضوی درباره خصوصیات این دستورالعمل گفت: این دستورالعمل بر پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) استوار است و کاهش میزان ابتلاء در جمعیت جوان مدنظر است.

همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در میان جوانان ارتباطی به نوع ویروس ندارد

وی در خصوص مطرح شدن شدت بیشتر همه گیری آنفولانزای نوع A (خوکی) در میان جوانان گفت: این موضوع ارتباطی به نوع ویروس ندارد بلکه به دلیل اینکه جوانان در جمع های گسترده ای حضور دارند و در کلاسها و خوابگاهها بیشتر تجمع دارند، امکان شیوع بیشتر در میان آنها وجود دارد.

معاون سلامت وزارت بهداشت همچنین گفت: برای آغاز سال تحصیلی و بازگشایی دانشگاهها برنامه ای برای طرح معاینه دانشجویان وجود ندارد و برای کنترل بیماری آنفولانزای نوع A دستورالعمل پیشگیری در سراسر دانشگاهها و مدارس اجرا می شود.

وی افزود: نیازی به معاینه همه دانشجویان در آغاز سال تحصیلی نیست چرا که ممکن است افراد معاینه شوند و در ابتدا هیچ علامتی از بیماری نداشته باشند و پس از مدتی به آنفولانزای نوع A (خوکی) مبتلا شوند و در این صورت از چرخه معاینه هم خارج شده اند.

امامی رضوی اضافه کرد: در حال حاضر بهترین راه پیشگیری از همه گیری آنفولانزای نوع A در دانشگاهها و مدارس، اجرای دستورالعمل پیشگیری و اطلاع رسانی مناسب است تا با تغییر فصل مشکلی بوجود نیاید.

وی در در خصوص معاینه همگانی دانشجویان در آستانه سال تحصیلی در برخی از کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: برخی از کشورهای منطقه دارای دانشگاههایی هستند که میزان پذیرش دانشجوی خارجی در آنها زیاد است و این نگرانی در آستانه سال تحصیلی جدید وجود دارد که با بازگشت این دانشجویان از کشورهای خود بیماری آنفولانزای نوع A در این کشورها همه گیر شود از این رو آن کشورها این تمهید را انتخاب کرده اند.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: در ایران، اول اینکه تعداد دانشجویان خارجی به نسبت کشورهای دیگر در منطقه کمتر است و این نگرانی وجود ندارد، ضمن اینکه در مبادی ورودی کشور نیز کنترل صورت می گیرد. از سوی دیگر نیازی به طرح معاینه همه دانشجویان نیست.