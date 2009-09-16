مجموعه شعر جدید شوهانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل 53 شعر بدون نام از شوهانی است که در آن تجربه‌های شاعرانه خود را در 68 صفحه با خوانندگان تقسیم کرده ‌است.



وی در مجموعه شعر "ویرگولها به کنار! آمدنم آمده" تو" ببیند" همانند دفتر شعرهای گذشته سعی دارد با نگاه و رفتاری نو با کلمات و بازیهای زبانی ظرفیتهای بیشتری برای شعر خود به وجود آورد.



در بخشی از یک شعر این کتاب می خوانیم: دستم را راست بگیر/ به ابراهیم می‌رسی به ساره و چشمه / من صدای مقدس آبم/ می گذرم از مویرگ خشک هاجر ...

از شوهانی تا کنون شعرهای زیادی در نشریات و سایتهای اینترنتی منتشر شده‌است. پیش از این نیز کتابهای "تنهاتر از آغاز" (نشر نشانه) ،" در این نه در سیزده" (نشر نیم نگاه) و "من در این شعر آفاق شوهانی تویی" (نشر داستان‌سرا) از این شاعر به چاپ رسیده ‌است.