اعظم بروجردی در این باره به خبرنگار مهر گفت: مرحله بازبینی آثار صحنهای متقاضی حضور در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان از پنجشنبه 16 مهرماه آغاز میشود و حسین عاطفی، مریم کاظمی، افسر اسدی، شکرخدا گودرزی و حمیدرضا افشار 85 اثر متقاضی را مورد بازبینی قرار میدهند. نتایج مرحله بازبینی نیز یک هفته یعنی اواخر مهرماه اعلام خواهد شد.
وی درباره وضعیت بخشهای دیگر جشنواره هشتم تئاتر بانوان افزود: بعد از بازبینی بخش صحنهای وضعیت بخشهای دیگر جشنواره نیز مشخص خواهد شد. در بخش ویژه نمایشنامه نویسی نیز چند طرح به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد داده شده که هنوز انتخاب خاصی از میان آنها صورت نگرفته است. وضعیت بودجه جشنواره نیز همچون گذشته است و امیدواریم که با مشکل خاصی مواجه نشویم.
هشتمین جشنواره سراسری تئاتر بانوان از 28 آبانماه در تهران برگزار خواهد شد.
