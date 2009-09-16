بازسازی و مرمت آجر فرش حیاط مسجد کبود گنبد کلات به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا محمدی نیک پور صبح چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: آجر فرش حیاط مسجد کبود گنبد کلات با متراژ حدود 500 متر مربع به پایان رسید.

سرپرست معاونت حفظ و احیا و ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: در راستای عملیات مرمتی مسجد کبود گنبد کلات، یکی از برنامه های مصوب اجرای آجر فرش حیاط حوض وسط آن بود که با برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده بازسازی و مرمت گردید.

وی اعتبار لازم جهت بازسازی حیاط و حوض مسجد کبود گنبد را 200 میلیون ریال و از اعتبارات سال 87 اعلام کرد.

در ادامه روح الله باقر نسب کارشناس ناظر شهرستان کلات نیز خاطر نشان کرد: عملیات آجر فرش حیاط ابتدا با خاکبرداری از کف سیمانی موجود به ارتفاع 50 سانتی متر شروع و پس از مرحله شفته آهکی در پایان آجر فرش حیاط با آجر سنتی 25 در 25 به اتمام رسید و حوض وسط حیاط نیز در ابعاد 8 در 6 احیاء گردید.

وی با اشاره به اینکه احیا شامل سنگهای لبه حوض و فواره سنگی وسط آن است گفت: در قسمت داخلی حوض نیز از ملات ماسه و سیمان و ایزوگام جهت عایق استفاده شده است.

وی تصریح کرد: سنگهای لبه حوض و فواره سنگی اجرا شده مشابه سنگهای موجود در عمارت خورشید است.

حیاط مسجد کبود گنبد متعلق به دوره افشاریه است که در تاریخ 23 فرودین سال 1346 به شماره 661 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

