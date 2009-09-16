اکران فیلم "دوخواهر" با 20 سینما آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای قدس، آزادی، جوان، ایران، پردیس ملت، پردیس زندگی، پایتخت، ماندانا، مرکزی، فلسطین، پردیس تماشا، گلریز، فردوسی، بهمن، جی، المپیا، تهران، آسیا، فرهنگسرای نور و خانواده روی پرده رفته است.

فیلم سینمایی "دو خواهر" همزمان در شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، کرمانشاه، کرمان، تبریز، ارومیه، رشت، اهواز، اراک، چالوس، آمل،قزوین، کرج، بندرعباس، همدان، بوشهر، گمبد، گرگان، اردبیل، کاشان، بابل و... اکران عمومی می‌شود.

محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، نیکی کریمی، حامد کمیلی، بهنوش بختیاری، پوراندخت مهیمن و احمد پورمخبر بازیگران "دو خواهر" هستند و داستان درباره جوانی کلاهبردار است که همزمان با دو خواهر در چهره‌های متفاوت ارتباط برقرار می‌کند.

فیلمنامه را حسین مثقالی نوشته و غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، علی رشیدی صداگذار و پوریا حیدری آهنگساز فیلم هستند. بانکی بازیگری و تهیه‌کنندگی "علف‌های هرز"، "تهاجم"، "حامی"، "مرد کوچک"، "شاهین طلایی"، "کمینگاه" و... را تجربه کرده است.