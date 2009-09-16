استاندار هرمزگان به بانکهای عامل طرحهای اقتصادی هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، استاندار هرمزگان در جلسه کارگروه اشتغال گفت: بازی شروع شده از سوی برخی بانکهای عامل در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی و کارشکنی در پرداخت تسهیلات در یک سال گذشته غیرقابل قبول است.

صاحب محمدی بیان کرد: بی تفاوتی بانکها نسبت به تقاضای مراجعان که یکی از سیاستهای جدید بانک های عامل است، شایسته مردم هرمزگان نیست.

وی با بیان اینکه نباید حق مردم هرمزگان در این زمینه ضایع شود، گفت: در این جلسه با تمامی بانکها اتمام حجت می کنم که اگر این رویه را تغییر ندهند از اختیاراتی که رئیس جمهور به استانداران داده است، استفاده خواهم کرد.

صاحب محمدی گفت: بهانه بانک ها در خصوص عدم مراجعه صاحبان طرحها و یا نقص در پرونده برخی از افراد، قابل قبول نیست و اگر در این مورد تحرکی از سوی بانکها صورت نگیرد، مجبور می شویم در این بانک ها جلسه برگزار کنیم و پرونده ها را شخصا بررسی کرده تا از تعلل بانک ها در اعطای تسهیلات جلوگیری شود.

استاندار هرمزگان در مورد عدم وصول مطالبات بانکی ادامه داد: با وجود حمایتهای استانداری و سایر دستگاه های اجرایی چرا برخی بانکها در وصول مطالبات خود کوتاهی می کنند و این قضیه باید پیگیری شود و بانکها اولویت وصول مطالبات خود را در رسیدگی به پرونده های دانه درشت ها قرار دهند.

در حاشیه کارگروه اشتغال در بندرعباس، استاندار هرمزگان مانع حضور نماینده بانک ملت که از سوی مدیرعامل این بانک در جلسه حضور داشت، شد.

چندی پیش استاندار در خصوص عدم فرستادن نماینده از سوی مدیران عامل به جلسات و حضور به موقع مدیران استانی در جلسات استانداری تذکر داده بود.