  1. استانها
  2. همدان
۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

ره انجام:

6 هزار سبد حمایتی در محله های آسیب پذیر همدان توزیع شد

6 هزار سبد حمایتی در محله های آسیب پذیر همدان توزیع شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان گفت: 6 هزار سبد حمایتی حاوی اقلام غذایی، بهداشتی و لوازم التحریر در طرح همای رحمت در محله های آسیب پذیر توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ره‌ انجام صبح چهارشنبه در جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر همدان اظهار داشت: کانکس‌های امدادی برای استقرار در مناطق دور از دسترس در سراسر استان به منظور انبار آزوقه اضطراری و استقرار امدادگران برای واکنش سریع در مقابله با حوادث طبیعی وغیر طبیعی در نظر گرفته شده است که اکنون در مرحله امکان سنجی آن قرار داریم.

وی تصریح کرد: طرح آموزش روستا به روستا نیز برای تسریع در تحقق امر آموزش به خانواده‌های روستایی و ایجاد یک امدادگر در هر خانواده با شتاب بی‌مثالی در حال انجام است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس نیز در این مراسم، گفت: امداد و امدادگری از این حیث که در همه ابعاد زندگی مردم نقش دارد، دارای ظرافت وزیبایی است.

عیسی جعفری اظهار داشت: نقش امدادگران نه تنها در ابعاد درمانی و پشتیبانی در حوادث و بلایای طبیعی برجسته است بلکه این نقش در ابعاد دیگر زندگی مردم، از قبیل حمایت های روانی و روحی نیز دارای ظرافت و زیبایی های بی بدیلی است.

عضو شورای اجرایی جمعیت هلال احمر کبودراهنگ افزود: بدنه مدیریتی جمعیت هلال احمر باید دارای نقاط قوت و کفایت، آشنایی با امور امدادی و اهداف عالیه این جمعیت باشد چرا که آزمون و خطا در این نوع از خدمتگزاری آسیب‌های جدی به نخوه خدمات رسانی وارد می‌کند.

جعفری خاطر نشان کرد: طبق تاکیدات فراوان مدیران جمعیت هلال احمر در سطح کشور و استان همدان، اگر بتوانیم در هر خانواده یک امدادگر داشته باشیم آسودگی خاطر نسبی، برای مواجهه با هر نوع حادثه را خواهیم داشت.

کد مطلب 948221

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها