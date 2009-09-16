6 هزار سبد حمایتی در محله های آسیب پذیر همدان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ره‌ انجام صبح چهارشنبه در جلسه شورای اجرایی جمعیت هلال احمر همدان اظهار داشت: کانکس‌های امدادی برای استقرار در مناطق دور از دسترس در سراسر استان به منظور انبار آزوقه اضطراری و استقرار امدادگران برای واکنش سریع در مقابله با حوادث طبیعی وغیر طبیعی در نظر گرفته شده است که اکنون در مرحله امکان سنجی آن قرار داریم.

وی تصریح کرد: طرح آموزش روستا به روستا نیز برای تسریع در تحقق امر آموزش به خانواده‌های روستایی و ایجاد یک امدادگر در هر خانواده با شتاب بی‌مثالی در حال انجام است.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس نیز در این مراسم، گفت: امداد و امدادگری از این حیث که در همه ابعاد زندگی مردم نقش دارد، دارای ظرافت وزیبایی است.

عیسی جعفری اظهار داشت: نقش امدادگران نه تنها در ابعاد درمانی و پشتیبانی در حوادث و بلایای طبیعی برجسته است بلکه این نقش در ابعاد دیگر زندگی مردم، از قبیل حمایت های روانی و روحی نیز دارای ظرافت و زیبایی های بی بدیلی است.

عضو شورای اجرایی جمعیت هلال احمر کبودراهنگ افزود: بدنه مدیریتی جمعیت هلال احمر باید دارای نقاط قوت و کفایت، آشنایی با امور امدادی و اهداف عالیه این جمعیت باشد چرا که آزمون و خطا در این نوع از خدمتگزاری آسیب‌های جدی به نخوه خدمات رسانی وارد می‌کند.

جعفری خاطر نشان کرد: طبق تاکیدات فراوان مدیران جمعیت هلال احمر در سطح کشور و استان همدان، اگر بتوانیم در هر خانواده یک امدادگر داشته باشیم آسودگی خاطر نسبی، برای مواجهه با هر نوع حادثه را خواهیم داشت.