به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون والیبال در جریان نشست خبری عصر سه شنبه اظهار داشت: البته "ژی هونگ وی" پیش از این هم دو بار به ایران آمده بود اما سفر های قبلی وی به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا انجام شد. این برای نخستین‏بار است که او به عنوان رئیس FIVB به ایران آمده است.

وی ادامه داد: با توجه به تغییرات زیاد و خوبی که در والیبال ایران ایجاد شده است حضور رئیس FIVB در کشورمان را خوش یمن تلقی کرده و از آن بهره خواهیم برد. البته در راستای تغییرات ایجاد شده و با موافقت فدراسیون جهانی والیبال مجوز شرکت در دیدارهای انتخابی لیگ جهانی را گرفتیم هر چند که توفیقی در آن پیدا نکردیم.

داورزنی تاکید کرد: والیبال ایران حضور در بازی‏های المپیک و رقابت‏های جهانی را دنبال می‎کند. سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را که اخیرا گرفتیم. امید واریم بتوانیم در دوره‎های آتی مسابقات انتخابی بازی‏های المپیک و رقابت های لیگ جهانی سهمیه این دو رویداد را هم به دست آوریم.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به برقراری ارتباط نزدیکتر با فدراسیون‎های آسیایی و جهانی والیبال تاکید کرد: باید تعامل بیشتری با AVC و FIVB برقرار کنیم تا بتوانیم جایگاه یا جایگاه‏های بهتری را در کمیته‏های تخصصی این دو فدراسیون از آن خود کنیم.