به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون والیبال در جریان نشست خبری عصر سه شنبه اظهار داشت: البته "ژی هونگ وی" پیش از این هم دو بار به ایران آمده بود اما سفر های قبلی وی به عنوان رئیس کنفدراسیون آسیا انجام شد. این برای نخستینبار است که او به عنوان رئیس FIVB به ایران آمده است.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات زیاد و خوبی که در والیبال ایران ایجاد شده است حضور رئیس FIVB در کشورمان را خوش یمن تلقی کرده و از آن بهره خواهیم برد. البته در راستای تغییرات ایجاد شده و با موافقت فدراسیون جهانی والیبال مجوز شرکت در دیدارهای انتخابی لیگ جهانی را گرفتیم هر چند که توفیقی در آن پیدا نکردیم.
داورزنی تاکید کرد: والیبال ایران حضور در بازیهای المپیک و رقابتهای جهانی را دنبال میکند. سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را که اخیرا گرفتیم. امید واریم بتوانیم در دورههای آتی مسابقات انتخابی بازیهای المپیک و رقابت های لیگ جهانی سهمیه این دو رویداد را هم به دست آوریم.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به برقراری ارتباط نزدیکتر با فدراسیونهای آسیایی و جهانی والیبال تاکید کرد: باید تعامل بیشتری با AVC و FIVB برقرار کنیم تا بتوانیم جایگاه یا جایگاههای بهتری را در کمیتههای تخصصی این دو فدراسیون از آن خود کنیم.
