مدیر رادیو تهران درباره برنامه‌های خود به خبرنگار مهر گفت: رادیو تهران از مهمترین شبکه‌هایی رادیو است و باید برنامه‌های متنوع برای مخاطبان تهرانی پخش کند. البته تا سه ماه آینده سعی می‌کنیم برنامه‌ها را آسیب‌شناسی و بعد از شناسایی نقاط قوت و ضعف در شورای طرح و برنامه تغییرات جدید را اعمال کنیم.

وی افزود: سعی می‌کنم نگاه جدید به برنامه‌سازی در این شبکه داشته باشم. همچنین بازنگری هم در پخش موسیقی باید انجام شود. به نظرم پخش موسیقی‌های ایرانی در رادیو تهران با توجه به محتوای برنامه‌ها کم است و این بخش باید در آینده تقویت شود. همچنین جای پخش موسیقی فاخر غربی هم در برخی برنامه‌ها خالی است.

جهانی با اشاره به موسیقی‌های غربی و تکنو در برنامه‌های ورزشی رادیو تهران گفت: به نظرم می‌توان از موسیقی‌های ایرانی و محلی در برنامه‌هایی که اختصاص به ورزش‌های باستانی دارد، استفاده کرد. همیشه نباید از موسیقی‌های غربی در برنامه‌های ورزشی بهره برد.

وی ادامه داد: در مجموع برای پنج سال آینده رادیو تهران برنامه‌ریزی می‌کنم. اولویت دیگر این شبکه تقسیم گویندگان است. برخی مواقع شاهدیم گوینده‌ای در برنامه‌ای موفق است، اما بعد از او برای برنامه دیگری هم استفاده می‌شود که همخوانی زیادی با نوع اجرای او ندارد. بنابراین تلاش می‌کنیم با یک برنامه‌ریزی صحیح این مشکل پیش نیاید.

مدیر رادیو تهران ادامه داد: سعی می‌کنیم اطلاع‌رسانی استودیو شهر تهران هم بعد از جلسات کارشناسی نسبت به گذشته تقویت شود. البته رادیو تهران تاکنون برنامه‌های خوبی پخش کرده که حاصل فعالیت همکاری خانم احمدی است. تغییرات برنامه‌های رادیو تهران را هم در آینده به خبرگزاری‌ها و جراید اعلام می‌کنیم.