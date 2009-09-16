خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی از مرز 300 هزار تن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: خرید گندم تضمینی از کشاورزان تا پایان زمان برداشت این محصول ادامه دارد.

وی افزود: این رقم در حالی محقق شده که در سال گذشته مشکل کم آبی و خشکسالی وجود داشته است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی پیش بینی کرد، میزان خرید تضمینی گندم در آذربایجان شرقی به رقم 350 هزار تن برسد.

محمدیان برنامه های اولویت دار سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی را تشریح کرد و گفت: تلاش می شود پتانسیلها و چالش های موجود در بخش کشاورزی استان احصا شده و با تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، زمینه شکوفایی این بخش فراهم شود.

وی گسترش شیوه های آبیاری نوین در مزارع کشاورزی و باغات آذربایجان شرقی را اجتناب ناپذیر توصیف کرد و با اشاره به متوسط سالانه 285 میلیمتری بارندگی در این استان و جدی بودن معضل کم آبی در آن، اظهار داشت: برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و افزایش راندمان کار، باید گسترش آبیاری های نوین از جمله آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای در دستور کار قرار گیرد تا بتوان با مقدار آب موجود بیشترین محصول را برداشت کرد.

وی استفاده از توان علمی دانشگاه های آذربایجان شرقی را دیگر رویکرد محوری سازمان جهادکشاورزی در این استان دانست و افزود: با تعامل بیشتر با مراکز دانشگاهی به راحتی می توان دانش روز دنیا را وارد مزارع و باغات کرده و ضمن ارتقای بازده فعالیتها، قیمت تمام شده محصولات را نیز کاهش داد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر برنامه ریزی اصولی جهت استفاده بهینه از توان علمی و عملی فارغ التحصیلان دانشگاهی، بیان کرد: معتقدیم استفاده از توان فارغ التحصیلان کشاورزی یک فرصت و در غیر این صورت یک تهدید بزرگ است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت دو مرکز مهم تحقیقاتی کشاورزی در آذربایجان شرقی اضافه کرد: فعالیت مرکز تحقیقات دیم و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی در این استان باید به سمتی سوق یابد که مشکلی از مشکلات روستاییان را رفع کرده و نتایج یافته های آنها برای زارعان و فعالان بخش کشاورزی راهگشا باشد.

محمدیان، توسعه گلخانه ها و شهرکهای تخصصی دامپروری را از اولویتهای در دستور سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نام برد و گفت: با راه اندازی و فعالیت این مراکز تولید انواع محصولات کشاورزی و دامی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و فرصتهای شغلی فراوانی نیز ایجاد می شود.

به گفته وی، چهار شهرک تخصصی دامپروری در آذربایجان شرقی در حال احداث بوده و مطالعات ایجاد چهار شهرک دیگر در حال انجام است.

محمدیان خودکفایی، تامین امنیت غذایی و اشتغال پایدار را سه رکنی برشمرد که تمام برنامه های سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در راستای تحقق این ارکان، تدوین و اجرایی می شود.

وی بهره گیری حداکثری از ظرفیت رسانه های ارتباط جمعی را دیگر اولویت کاری خود در سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی عنوان کرد و با "همکار" خطاب کردن فعالان رسانه ها اظهار داشت: انتظار می رود خبرنگاران علاوه بر ایفای رسالت خطیر اطلاع رسانی، مشکلات و چالشهای فراروی توسعه بخش کشاورزی منطقه را صمیمانه انعکاس دهند.